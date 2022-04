AS Monaco Mercato : Une pépite belge en direction du Rocher !

Publié par Jules le 04 avril 2022 à 12:29

On le sait, l'AS Monaco est friand de nouveaux talents à faire éclore. D'ailleurs, le club du Rocher aurait trouvé son bonheur en Belgique.

AS Monaco Mercato : Un très jeune joueur déniché à Anderlecht

Depuis plusieurs années maintenant, le marché des latéraux est particulièrement compliqué et nécessite souvent de surpayer les joueurs à ce poste. Pour éviter d'avoir à passer à la caisse, l'AS Monaco veut miser sur les bons coups, en recrutant jeune, voire très jeune. La dernière piste des Monégasques mène du côté de la Belgique, à Anderlecht où évolue un certain Nail Moutha-Sebtaoui. Inconnu du grand public, le latéral belge de 16 ans pourra partir libre du RSCA à l'issue de la saison.

L'AS Monaco, qui va très probablement perdre Aurélien Tchouaméni à l'issue de cette saison, à de nouveau montrer sa capacité de faire éclore des jeunes talents, ce qui pourrait convaincre l'international U17 de Belgique. Comme l'explique L'Équipe, Nail Moutha-Sebtaoui n'a pas encore signé de contrat professionnel avec Anderlecht et devrait vraisemblablement quitter son club formateur pour tenter une nouvelle expérience.

L'ASM en concurrence avec la Juventus sur ce dossier

Cependant, l'AS Monaco n'est pas seule sur ce dossier. Le jeune talent belge attire les convoitises et le quotidien sportif annonce également un intérêt de la JuventusTurin pour le latéral. Alors que les chances de prolongations du joueur avec son club sont très faibles, on pourrait assister à un duel entre les Monégasques et la Juventus pour un garçon qui découvre tout juste le haut niveau.

Dans cette lutte, l'ASM a tout de même un certain avantage. En effet, le club du Rocher a une bonne réputation vis-à-vis de jeunes qui excellent en post-formation. Kylian Mbappé et plus récemment, Aurélien Tchouaméni, sont sortis des équipes jeunes monégasques. De quoi convaincre le latéral belge d'envisager son avenir en Rouge et Blanc.