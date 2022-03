OM Mercato : Barça, Sergio Gomez lâche un indice sur son avenir

Publié par Timothée Jean le 31 mars 2022 à 11:52

Ciblé par l’ OM, Sergio Gomez n’écarte pas un départ d’Anderlecht. Le latéral gauche espagnol s’est lui-même exprimé sur la suite de sa carrière.

OM Mercato : Sergio Gomez ouvre la porte au Barça

Lors du dernier mercato hivernal, l’Olympique de Marseille souhaitait s’attacher les services d’un nouveau latéral gauche afin de compenser le départ de Jordan Amavi à l’OGC Nice. Si les dirigeants de l’ OM sont finalement parvenus à mettre la main sur Sead Kolasinac, les Marseillais envisageaient aussi de recruter Sergio Gomez. Le défenseur espagnol réalise une bonne saison sous les couleurs d’Anderlecht avec 6 buts inscrits et 14 passes décisives en 41 rencontres, toutes compétitions confondues. Des performances qui séduisent forcément.

Après une première tentative manquée cet hiver, l’ OM conserverait toujours un intérêt pour Sergio Gomez. De son côté, le principal concerné n’exclut pas un départ d’Anderlecht afin de rejoindre un club plus huppé. ce qui fait déjà les affaires de l’Olympique de Marseille. Toutefois, l'ancien joueur du Borussia Dortmund a une idée précise pour sa future destination. Dans une interview accordée à la Cadena Ser, le jeune défenseur espagnol a clairement ouvert la porte à un retour dans son ancien club, le FC Barcelone. « Un retour au Barça ? On ne sait jamais comment l'avenir va se dérouler, mais ce ne serait pas mal de retourner dans ce qui a été ma maison pendant huit ans. Ils m'ont beaucoup aidé en tant que joueur et en tant que personne. Je leur en suis très reconnaissant », a-t-il confié.

L’Olympique de Marseille active son plan B

Sergio Gomez clame ainsi son attachement pour le Barça. Reste désormais à savoir si le FC Barcelone passera à l’offensive pour récupérer son ancien joueur. En tout cas, en cas d’échec dans ce dossier, l’ OM a déjà activé son plan B. Le club marseillais s’intéresserait également à Mihailo Ristic. Le défenseur polyvalent de Montpellier HSC présente même une situation contractuelle très avantageuse. Contrairement à Sergio Gomez, il sera libre de s’engager avec le club de son choix dès cet été.