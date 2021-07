PSG Mercato : Pochettino a fait deux requêtes majeures à Leonardo

Publié par JEAN-LUC D le 06 juillet 2021 à 05:46

Annoncé sur le départ au début du mercato estival, Mauricio Pochettino va finalement poursuivre l’aventure sur le banc du PSG. L’entraîneur du club de la capitale aurait tout de même profité du marché pour faire deux demandes majeures à son directeur sportif Leonardo.

Les dossiers Hakimi et Ramos poussés par Pochettino

Nommé en pleine saison en janvier dernier pour succéder à Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino est décidé à marquer de son empreinte la prochaine équipe du Paris Saint-Germain. L’entraîneur argentin a donc réclamé personnellement du renfort à Leonardo. En effet, d’après les informations du journal Le Parisien, l’ancien coach de Tottenham a expressément demandé au directeur sportif du PSG de faire venir Sergio Ramos et Achraf Hakimi. Après plusieurs réunions avec la direction du club parisien afin de préparer le mercato estival, Pochettino a notamment poussé pour le renfort de l’ancien capitaine du Real Madrid et le latéral droit de l’Inter Milan.

Mercato PSG : Pochettino convaincu par le mercato de Leonardo ?

En fin de contrat avec les Merengues, Ramos représente une opportunité bon marché et Pochetino a voulu profiter de son immense expérience du haut niveau. Un accord a été trouvé sur la base d’un contrat de deux ans et le joueur de 35 ans est désormais attendu à Paris pour la visite médicale et la signature de son bail. Concernant Hakimi, le Paris Saint-Germain et l’Inter se sont entendus sur un transfert à 70 millions d’euros, bonus compris. L’international marocain de 22 ans devrait atterrir à Paris dans les prochaines heures pour passer sa visite médicale et signer son contrat parisien.

Deux renforts que Pochettino voulait absolument voir signer afin d’apporter un peu plus de tonus à une défense du PSG souvent mise en difficulté lors des joutes européennes. À ces deux joueurs dont l’arrivée est quasiment bouclée, il faut aussi ajouter celles de Georginio Wijnaldum, un profil validé par Pochettino, ainsi que le gardien italien Gianluigi Donnarumma. Le Parisien précise toutefois que le dossier Donnarumma a été géré directement par Leonardo qui tentait depuis deux ans de recruter le joueur lorsqu’il était encore sous contrat avec l’AC Milan.