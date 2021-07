Stade Rennais : Loïc Badé débarque de façon fracassante

Publié par ALEXIS le 06 juillet 2021 à 00:30

Nouvelle recrue du mercato estival du Stade Rennais, Loïc Badé a livré ses premières déclarations dans la foulée de sa signature. Le moins qu'on puisse dire est que l'ex-défenseur central du RC Lens n’y est pas allé de main morte.

Stade Rennais : Badé justifie sa signature au SRFC

Loïc Badé est un nouveau joueur du Stade Rennais. Il a été recruté au Racing Club de Lens pour un montant global de 20 millions d’euros (bonus compris). Une belle affaire pour le club nordiste qui l'avait recruté libre à son départ du Havre. Le jeune arrière central formé au Paris FC puis au Havre AC vient ainsi remplacer Damien Da Silva (33 ans), recruté par l’OL à la fin de son contrat avec le SRFC. Après avoir paraphé les documents relatifs à son nouveau contrat avec le club Breton, le joueur de 21 ans a livré ses premières impressions.

« Je suis très heureux de m’engager avec le Stade Rennais F.C. C’est une très grande joie », a-t-il confié avant de justifier son choix. « Il y avait d’autres pistes, mais mon choix s’est fait naturellement. J’avais des ambitions. C’est un choix très réfléchi. Je pense que c’est le bon. Il me tient à cœur de confirmer en France. Le projet sportif m’a très vite emballé. J’ai été séduit par les objectifs du club. Le projet de jeu du coach aussi me correspond », a expliqué Loïc Badé.

Loïc Badé, « j’ai hâte de tout casser au Roazhon Park »

L’ex-arrière des Sang et Or aura ainsi l’occasion de disputer la Ligue Europa avec le Stade Rennais alors qu’il jouait encore avec la réserve du HAC, en National, en 2019. Le challenge ne lui fait pas peur.

« Je dois continuer de garder la tête sur les épaules et travailler encore. C’est ce qui a fait ma force. Il ne faut pas se brûler les ailes. […] Je vais avoir le temps de m’adapter à ma nouvelle équipe pour créer des automatismes et m’imposer dans ce nouveau groupe », a rassuré la recrue Rennaise, avant de lâcher la promesse qui fait sensation du côté des fans Rouges et Noirs : « J’ai hâte de faire la connaissance des supporters rennais et de tout casser au Roazhon Park », a promis Loïc Badé. Rendez-vous en mai 2022 pour le bilan.