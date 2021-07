OL Mercato : Arsenal, Houssem Aouar ne veut plus perdre de temps

Publié par ALEXIS le 06 juillet 2021 à 18:55

Disposant d’un bon de sortie de l’ OL, Houssem Aouar est la cible de plusieurs clubs, dont des cadors européens. Cependant, son départ de son club formateur est au point mort. Et le joueur commencerait à perdre patience.

OL : Offre de 23 M€ d'Arsenal pour Aouar confirmée

Houssem Aouar est l’un des joueurs de l’ OL dont le profil plaît à de nombreux clubs, y compris des cadors européens. Arsenal en Premier League et la Juventus en Serie A font partie des courtisans du meneur de jeu des Gones lors de ce mercato estival. Toutefois, l’Olympique Lyonnais prend son temps pour regarder les propositions sur sa table et celles en vue, avant la fermeture du marché des transferts de l’été.

Le média britannique Get French Football News confirme d’ailleurs une offre de 23 M€ des Gunners pour le joueur formé au sein du club rhodanien. Une proposition largement inférieure aux attentes de Jean-Michel Aulas. Selon le président de l’ OL, Houssem Aouar, en tant qu'international tricolore, vaut plus que le montant avancé par Arsenal. D'après l'estimation de Transfermarkt, la cote du natif de Lyon est de 42 M€ actuellement.

Le meneur de jeu lyonnais veut partir ?

En raison de la crise économique née de la pandémie de Covid-19, le dirigeant lyonnais avait revu ses exigences à la baisse un temps, jusqu’à un montant estimé entre 40 et 50 M€ pour le n°8. En attendant une deuxième offre du club londonien et les éventuelles propositions de la Juventus ou encore d’Everton, Houssem Aouar serait prêt à accélérer son départ. Si l’on en croit le média anglais, il aurait séché la reprise des entraînements le 1er juillet. Alors que l’ OL a indiqué qu'il est absent pour cause de maladie, la source croit savoir que le joueur de 23 ans ne s’est pas présenté à la rentrée sportive parce qu’il attend d’être transféré. À noter que le milieu offensif de Lyon est sous contrat jusqu’en juin 2023.