PSG Mercato : Une triple officialisation tombe au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 09 août 2022 à 18:13

PSG Mercato : Après Luis Campos et Christophe Galtier, le Paris Saint-Germain poursuit sa révolution. Une triple officialisation vient ainsi de tomber.

PSG Mercato : Ramé n’est plus dans l’organigramme du Paris SG

De la direction sportive au terrain, le Paris Saint-Germain chez les filles comme chez les garçons, se renouvelle profondément. Par un communiqué laconique, le club de la capitale a annoncé ce mardi la fin de la collaboration avec Ulrich Ramé. « Le Paris-Saint-Germain et Ulrich Ramé, manager général de la section féminine, ont décidé d’un commun accord de mettre fin à leur collaboration. Le Paris-Saint-Germain lui souhaite un plein succès dans la poursuite de sa carrière », écrit le club de la capitale. Un an après son arrivée, l’ancien gardien de but des Girondins de Bordeaux quitte donc déjà l’organigramme des Rouge et Bleu. Le PSG féminin a également dévoilé sa nouvelle organisation avec une double nomination.

PSG Mercato : Un proche de Leonardo signe son retour au Paris SG

Après plusieurs semaines d'attente, le Paris Saint-Germain a finalement dévoilé la composition de la nouvelle direction sportive de la section féminine. Au poste de directeur sportif, Nasser Al-Khelaïfi a fait confiance à l’ancien bras droit de Leonardo, Angelo Castellazzi, pour le poste. Le dirigeant italien sera accompagné dans sa mission par Sabrina Delannoy. L'ancienne internationale française revient donc dans son ancien club en tant que directrice sportive adjointe.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer les nominations d’Angelo Castellazzi et de Sabrina Delannoy, respectivement directeur sportif et directrice sportive adjointe de la section féminine du Paris Saint-Germain », peut-on lire sur le site du club parisien. Au terme de sa carrière, Sabrina Delannoy occupait les fonctions de directrice adjointe de la Fondation des Rouge et Bleu. L’ancienne défenseure parisienne rejoint ainsi l’organigramme de son club de coeur. Elle a été la capitaine emblématique du club avec 321 matchs en 12 ans, ce qui en fait la joueuse la plus capée du PSG Féminin. Après avoir recruté Gérard Prêcheur en tant qu’entraîneur, la section féminine se dote donc d’une nouvelle direction sportive.