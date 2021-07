PSG Mercato : Inter, Achraf Hakimi annonce son arrivée à Paris !

Publié par JEAN-LUC D le 05 juillet 2021 à 18:15

Annoncé depuis plusieurs jours, Achraf Hakimi va régler les derniers détails de son transfert avant d’être officialisé par le PSG. Le latéral droit de l’Inter Milan vient lui-même d’annoncer sa prochaine arrivée dans la capitale française.

Achraf Hakimi est dans l’avion pour Paris

« Hakimi-PSG ? Nous sommes dans une phase finale, proche de la ligne d'arrivée. Il y a des formalités à mettre en place, mais c'est la norme pour les opérations à l'étranger. Je pense qu'en un jour on peut arriver à la conclusion. C'est un transfert douloureux pour nous, mais en tant que dirigeant je dois garantir la santé du club dans une période difficile pour le monde du football en général. Une fois l'opération Hakimi terminée, cela nous permettra d'avoir un peu de répit et nous espérons vraiment que nous n'aurons plus besoin de vendre d'autres gros joueurs, car nous voulons conserver la majeure partie de l'effectif qui a remporté le scudetto. »

Interrogé la semaine dernière par Sky Sport Italia, Beppe Marotta, le directeur sportif de l'Inter Milan, a confirmé le transfert de son joueur au Paris Saint-Germain. Arrivé l’été passé en provenance du Real Madrid contre un chèque de 45 millions d’euros, l’international marocain va s’engager avec le PSG après un accord conclu entre les deux clubs pour un montant de 70 millions d’euros, bonus compris. Tous les feux sont donc désormais au vert et il ne reste plus que l’officialisation des Rouges et Bleus. Cela ne saurait tarder puisque le principal concerné vient de s’annoncer sur les réseaux sociaux dans un avion, probablement en direction de la capitale française.

Achraf Hakimi va signer un contrat de 5 ans avec le PSG

Dimanche soir, le journal Le Parisien a confirmé l’accord total obtenu par Leonardo dans le dossier Hakimi. Après avoir convaincu le joueur de 22 ans sur la base d’un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2026, et un salaire de 10 millions d’euros mensuels (bonus compris), le directeur sportif parisien est parvenu à trouver un terrain d’entente avec son homologue des Nerazzurri.

L’ancien arrière droit du Borussia Dortmund est donc attendu à Paris afin de passer sa visite médicale et signer son contrat. Après Georginio Wijnaldum, Hakimi devrait donc être officiellement la deuxième recrue estivale du PSG en attendant le gardien de but italien Gianluigi Donnarumma et l’ancien capitaine du Real Madrid Sergio Ramos.