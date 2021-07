Espagne : Focus sur Joaquín, légende de Liga, au Betis depuis 2000

Publié par Thomas le 06 juillet 2021 à 23:00

En France, son nom ne vous dit peut-être rien pourtant en Espagne, il fait figure de taulier et d’infatigable de Liga et de son club de cœur, le Betis Séville. Coéquipier de Nabil Fekir, Joaquín est dans l’élite espagnole depuis l’année 2000. Pur produit du Bétis, le joueur qui célébrera ses 40 ans dans deux semaines rempile pour une saison supplémentaire en Liga pour le plus grand bonheur des supporters du club andalous.

Focus sur Joaquín Sánchez Rodríguez, alias Joaquín, la légende aux 750 matchs de Liga, qui rempile pour une 13e saison au Bétis.

De son arrivée au Betis en 2000 à son départ en 2006 en tant que prodige espagnol

Arrivé au centre de formation du Betis en 1997, Joaquín a rapidement gravi les échelons. Il a débuté avec l’équipe première alors en deuxième division espagnole, comme titulaire le 10 mars 2000 face au Real Jaén (qui joue aujourd’hui en 4e division). Régulièrement utilisé lors de l’année 2000 par l’équipe première, l’espagnol devient en un titulaire la saison suivante et permet à son équipe de remonter en première division espagnole.

L’année 2001-2002 est pour lui un tremplin, le jeune attaquant andalou aide le Bétis à se qualifier pour la coupe UEFA et il est élu « révélation de l’année » par la Liga. À ce même moment, Joaquín est appelé pour la première fois en sélection espagnole, en marge du Mondial en Asie. L’attaquant natif d'El Puerto de Santa Maria (Espagne) permet au Bétis de se maintenir dans le haut du tableau de la Liga les années suivantes.

Sa saison 2004-2005 est sans doute la plus glorieuse depuis ses débuts dans l’élite, le club parvient alors à se hisser à la 4e place synonyme de qualification à l' Uefa Ligue des Champions en plus de remporter la Copa del Rey.

En 2006, Joaquín émet le désir de partir et de nombreux prétendants s’offrent à lui, dont l’OL, mais c’est finalement le FC Valence qui parvient à recruter le joueur pour 5 saisons et 218 matchs. Après un passage de transition pendant 4 ans, où il jouera pour Malaga et expérimentera même la Serie A avec la Fiorentina, Joaquín retourne au Bétis en 2015 pour continuer d’écrire sa légende.

De 2015 à maintenant : Joaquín, infatigable légende de Liga

Le 31 août 2015, dernier jour du mercato, l’espagnol retourne au club de ses débuts. Il réalise son premier triplé face au club basque Bilbao à 38 ans qui fait de lui le joueur le plus âgé à marquer un triplé en Liga. L’espagnol impressionnant par la longévité de sa carrière. La saison dernière, il contribue à la 6e place du Betis, synonyme d’Europa Ligue, avec notamment 5 passes décisives à 39 ans. Alors qu’on pensait cette saison la dernière de sa carrière, voilà que le club andalou vient de prolonger son contrat d’une année supplémentaire.

Véritable héros de tout un club, Joaquín est adulé en Liga, tant pour son impressionnante longévité que pour ses états de services. Le joueur fêtera ses 40 ans le 21 juillet que par l’exemple de combativité qu’il représente sur le terrain. Avec plus de 460 matchs avec le Bétis, le joueur offensif est devenu une trace indélébile dans les cœurs des fans du Verderones et plus généralement du football espagnol.