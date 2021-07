Arsenal : Blessé, Gabriel Magalhaes n'ira pas aux Jeux Olympiques

Publié par Anthony le 07 juillet 2021 à 12:00

Gabriel Magalhaes, défenseur d'Arsenal, ne se rendra pas aux Jeux Olympiques de Tokyo avec la sélection du Brésil, en raison d'une blessure au genou.

Arsenal : Gabriel Magalhaes, victime d'une tendinite

L'information est tombé ce mardi, rapportée par TNT Sports Brasil. Gabriel Magalhaes ne fera pas partie de la délégation brésilienne qui ira jouer les Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet au 8 août 2021). "Le jeune homme de 23 ans aurait souffert d'une tendinite au genou, ce qui est un peu inquiétant, et il reste à voir à quel point c'est grave", ajoute ce même site. Appelé dans la liste du sélectionneur olympique, André Jardine, l'ancien joueur de Lille s'est pourtant montré très enthousiaste, au début du moins, en parlant de sa convocation sur le site officiel de la confédération brésilienne de football.

"L'or olympique en football est quelque chose qui a toujours beaucoup ému les Brésiliens (...) C'est même difficile de parler (du sentiment) d'être ici avec le maillot de l'équipe nationale brésilienne. J'ai déjà joué dans un championnat pour la Seleção, qui était l'Amérique du Sud. Et maintenant, je pourrais être en lice pour l'or olympique. C'est très gratifiant. Chaque jour, un film passe dans ma tête. À tel point que j'ai même pleuré quand le Brésil a remporté les Jeux olympiques, en voyant cette scène de Neymar pleurant et de tous les joueurs aussi. Celui-là fait vibrer et motive aussi beaucoup. Et vous finissez par vous dire : "Aurai-je jamais l'occasion de jouer ? Aujourd'hui je suis là."

L'absence de Gabriel Magalhaes, raison de plus pour prendre Ben White?

La nouvelle peut aussi être préjudiciable pour Arsenal car la probabilité d'une absence prolongée du joueur en début de saison existe bel et bien. Le club entraîné par Mikel Arteta s'attendait à ce que le défenseur gauche ne dispute pas les premiers matchs de la saison en raison de sa convocation olympique. Néanmoins, l'indisponibilité due à la blessure peut aller au-delà du début de la saison. Cela pourrait-être une raison de plus pour les Gunners d'accélérer sur le dossier du défenseur anglais Ben White pendant ce mercato. Gabriel Magalhaesa signé pour 27 millions d"euros chez les Cannoniers en septembre 2020 après un passage de deux ans au LOSC entrecoupé de deux prêts à Troyes (2017-2018) et au Dynamo Zagreb (2018). Il a participé à 32 matchs toute compétitions confondus avec Arsenal cette saison.