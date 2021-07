Stade Rennais Mercato : Le remplaçant de Camavinga est d'accord

Publié par ALEXIS le 07 juillet 2021 à 14:55

Qualifié pour la Ligue Europa Conference, le Stade Rennais cherche des renforts, mais doit également gérer des départs, notamment celui d’Eduardo Camavinga. Pour ce faire, le SRFC a trouvé un jeune joueur talentueux pour prendre la place du tricolore, dont le transfert est dans les tuyaux. Et il est d’accord pour rejoindre les Rouge et Noir.

Stade Rennais Mercato : Jens Cajuste a choisi le SRFC

Eduardo Camavinga (18 ans) ne veut pas prolonger son contrat au Stade Rennais et se rapproche d'un transfert. Le PSG, le Real Madrid ou encore Manchester United sont intéressés par le profil du milieu défensif tricolore (3 sélections). Pour anticiper le départ de ce dernier, le SRFC songe à une pépite suédoise. Plus précisément à Jens Cajuste, un jeune talent évoluant au Midtjylland au Danemark. En attendant que les dirigeants du club breton et leurs homologues danois se mettent d’accord sur le transfert du joueur de 21 ans, ce dernier déjà fait son choix. Selon les indiscrétions de Foot Mercato, Jens Cajuste« a choisi le club breton, après avoir discuté avec plusieurs clubs ces dernières semaines et après s'être vu présenter différents projets ».

Un international suédois à la place de Camavinga ?

Jens Cajuste est certes encore jeune, mais c’est déjà un crack au Midtjylland. Titulaire indiscutable, il a pris part à 39 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière, a marqué un but et offert 2 passes décisives. Il a d’ailleurs été la révélation du championnat danois lors de l’exercice 2020-2021. International suédois (5 sélections), le joueur proche de signer au Stade Rennais a participé à l’Euro 2020. Il était entré en jeu contre l’Espagne dans le groupe E, mais resté sur le banc de touche contre la Slovaquie, la Pologne et l’Ukraine. Jens Cajuste avait affronté la France lors de la Ligue des Nations en novembre 2020.