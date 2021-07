ASSE Mercato : Deux propositions concrètes pour Romain Hamouma

Publié par ALEXIS le 07 juillet 2021 à 20:50

Libre de tout engagement à l’ ASSE depuis fin juin 2021, Romain Hamouma pourrait rebondir dans un autre club de Ligue 1. Deux équipes du championnat lui ont fait des propositions pour l’enrôler.

ASSE : Offres contractuelles de Brest et Nice à Hamouma

L’ ASSE et Romain Hamouma ne sont toujours pas parvenus à trouver un accord pour prolonger leur contrat qui a expiré le 30 juin dernier. Dès lors, l’attaquant peut signer avec le club de son choix dès à présent. Il pourrait bien choisir entre deux autres clubs de Ligue 1. L’intérêt du Stade Brestois et de l’OGC Nice, évoqué ces dernières semaines, est en effet confirmé par Mohamed Toubache-Ter. L’Insider croit savoir que le club du Finistère et celui de la Côte d’Azur ont fait chacun une proposition concrète au polyvalent joueur offensif en fin de bail à l’AS Saint-Étienne. « L’offre du Gym est sur la table : contrat d’un an, plus une en option. Le SB29 lui proposerait un contrat de 2 ans », a fait savoir la source, via son compte Twitter.

Il faut noter que Christophe Galtier apprécie le profil de Romain Hamouma qu’il a eu sous ses ordres à l’ ASSE entre juillet 2012 et mai 2017, soit pendant cinq saisons consécutives. Le même Mohamed Toubache-Ter avait indiqué récemment que « l’OGC Nice aimerait bénéficier de l’expérience de Romain Hamouma pour encadrer la jeunesse niçoise ».

Romain Hamouma dans l'histoire de Sainté

Romain Hamouma était un joueur clé de Christophe Galtier à l’ ASSE. Le nouveau coach de l’OGC Nice faisant confiance au joueur de 34 ans chez les Verts. Titulaire, le natif de Montbéliard a enchaîné les matchs au point de devenir le meilleur buteur de l'histoire du club ligérien, parmi les joueurs encore en activité. Son bilan sous le maillot stéphanois est de 60 buts et 47 passes décisives en 298 matchs disputés, toutes compétitions confondues, en 9 saisons de suite (2012-2021). Rappelons que Claude Puel a tenté de prolonger le contrat de l’ancien joueur du SC Caen, sans y parvenir pour l’instant.