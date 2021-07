PSG Mercato : Les premières confidences d'Achraf Hakimi

Publié par Ange A. le 09 juillet 2021 à 06:00

Recrue la plus onéreuse du Paris Saint-Germain cet été, Achraf Hakimi s’est confié sur sa signature. Le latéral marocain a notamment évoqué son adaptation et les retrouvailles avec des anciens coéquipiers au Real.

Achraf Hakimi prêt à jouer les couteau-suisses au PSG

Juste un an après sa signature, Achraf Hakimi a déjà quitté l’Inter Milan. L’arrière droit de 22 ans s’est engagé pour les cinq prochaines saisons avec le Paris Saint-Germain. Après moult tractations avec l’Inter, le PSG est parvenu à recruter le Marocain (36 sélections/4 buts) contre 60 millions d’euros, hors bonus. Interrogé par l’AFP, le nouveau parisien se tient déjà au service de Mauricio Pochettino. L’ancien madrilène est prêt à tout pour défendre ses nouvelles couleurs. « Là où ce sera le mieux pour l’équipe et où je peux aider, quel que soit le poste, je ne m’en préoccupe pas. Là où on a besoin de moi, où c’est le mieux pour le club, pour l’entraîneur, et je donnerai toujours le meilleur de moi-même. Si on me dit de jouer gardien, je mettrai les gants ! », a répondu le latéral à la question de savoir à quel poste il aimerait jouer à Paris.

Des retrouvailles avec Sergio Ramos et Keylor Navas

Au Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi va retrouver d’autres anciens du Real Madrid. S’il va côtoyer Angel Di Maria pour la première fois, le Lion de l’Atlas va de nouveau évoluer aux côtés de Sergio Ramos et Keylor Navas. Le défenseur espagnol vient de signer au PSG en tant que joueur libre. Quant au portier costaricien, il va entamer sa troisième saison dans les cages des Rouge et bleu. Le gardien de but a d’ailleurs joué sa partition pour l’arrivée d’Hakimi à Paris. « Je suis très heureux de jouer à nouveau avec des grands joueurs connus au Real Madrid. Je suis très heureux de jouer à nouveau avec Sergio Ramos, qui vient d’arriver. J‘ai pu parler avec Navas de comment ça se passe ici, depuis deux ans qu’il y vit, il m’a dit le plus grand bien du club et de la ville », a fait savoir le latéral.