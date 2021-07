Dijon FCO : Un ancien de Lens pisté par un cador de Serie A

Publié par Ange A. le 09 juillet 2021 à 08:30

Le Dijon FCO pourrait perdre un élément prometteur dans les semaines à venir. Passé par le Racing Club de Lens, Mounir Chouiar pourrait poser ses valises en Italie chez un club qualifié pour la prochaine Ligue des champions.

Dijon FCO Mercato : Une piste en Italie pour Chouiar

Dernier de Ligue 1 lors du dernier exercice, le Dijon FCO évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. Mais David Linarès ne disposera pas du même effectif lors du prochain exercice. Avec la relégation de Dijon, plusieurs départs sont à prévoir durant le mercato. En fin de contrat, des cadres comme Wesley Lautoa et Fouad Chafik ont décidé de quitter le club bourguignon. Comme ces deux éléments, un jeune espoir du club pourrait également prendre la porte cet été. Arrivé au DFCO en 2019 en provenance du RC Lens, Mounir Chouiar pourrait vivre sa première expérience à l’étranger la saison prochaine. L’Équipe assure en effet que l’ancien Sang et Or est courtisé par l’Atalanta Bergame.

Un départ promis à Chouiar cet été

Troisième de Serie A lors du dernier exercice écoulé, l’Atalanta, qualifié pour la Ligue des champons, présente un sérieux argument pour enrôler Mounir Chouiar. Du côté de la direction du Dijon FCO, on ne devrait pas retenir l’ailier de 22 ans en cas d’offre. Surtout que le club bourguignon ne compte pas se priver d’un joli chèque pour Chouiar cet été de peur de le laisser partir libre dans un an. Il ne reste plus qu’un an de contrat au jeune attaquant. Sauf énorme revirement, l’ancien lensois n’ira pas au bout de son contrat avec Les Rouges. Outre l’Atalanta, le nom de l’ailier est également associé à Kansas City du côté de la Major League Soccer. La valeur marchande du natif de Liévin est estimée à 6 millions d’euros sur Transfermarkt.