Publié par Timothée Jean le 17 mars 2023 à 20:43

Le président de l’ OM, Pablo Longoria, s’apprête à officialiser un transfert définitif au milieu. Sa signature est quasiment bouclée.

Réputé pour dénicher de belles affaires sur le marché des transferts, Pablo Longoria ne manque pas d’ingéniosité pour les valider. Très actif lors du dernier mercato hivernal, le président de l’OM a frappé un très gros coup du côté de l’Atalanta Bergame en recrutant Ruslan Malinovskyi.

À la lutte avec de redoutables concurrents dotés de ressources financières conséquentes, tels que Tottenham, Arsenal ou encore l’Inter Milan, les dirigeants de l’ OM ont réalisé un travail remarquable pour convaincre l’international ukrainien de signer en Provence. Et la recrue marseillaise s’est rapidement acclimatée aux principes de jeu d’Igor Tudor.

En moins de trois mois, Ruslan Malinovskyi a déjà disputé 13 rencontres sous le maillot phocéen pour 2 buts inscrits. Le joueur de 29 ans s’est progressivement installé dans le onze de départ d’Igor Tudor et devrait finalement s’inscrire dans la durée à l’ OM. Puisque son transfert définitif à l’Olympique de Marseille serait quasiment acté en interne. Le quotidien RMC Sport confirme cette information.

OM Mercato : La clause qui garantit le transfert définitif de Ruslan Malinovskyi

Arrivé sous la forme d’un prêt en provenance de l’Atalanta Bergame, Ruslan Malinovskyi peut d'ores et déjà être considéré comme un joueur appartenant à l’ OM. Et pour cause, selon le quotidien sportif, son option d’achat quasi obligatoire était conditionnée au maintien de l’Olympique de Marseille en Ligue 1 cette saison. Cette condition est déjà considérée comme un acquis.

À 11 journées de la fin de la saison, l’ OM occupe la deuxième place du championnat avec 33 points d’avance sur le premier relégable. Sauf une énorme catastrophe, Ruslan Malinovskyi va bel et bien rester à Marseille. Le milieu de terrain ukrainien devrait signer un contrat de trois ans, soit jusqu'en 2026 avec l’ OM, selon la source.