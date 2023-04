Publié par Timothée Jean le 06 avril 2023 à 15:13

Après avoir déboursé 32 millions d’euros pour s’offrir Vitinha, l’ OM est dans la course pour un attaquant danois lors du prochain mercato.

Cet hiver, l’ OM s’est montré très actif sur le marché de transferts. Sous l’impulsion de son président Pablo Longoria, le club phocéen n’a pas hésité à dépenser une somme impressionnante pour faire venir Vitinha en provenance du SC Braga. L’Olympique de Marseille a déboursé environ 32 millions d’euros pour son transfert, ce qui fait du crack portugais la recrue la plus chère de l’histoire du club. Sauf que les résultats ne sont pas encore perceptibles sur le terrain.

Depuis son arrivée à l’ OM, Vitinha peine à se faire une place dans le secteur offensif marseillais. Il doit se contenter que de quelques apparitions en fin de rencontre. Et lorsqu’il est aligné, le jeune attaquant de 23 ans livre des prestations insipides. Ce fut encore le cas lors du dernier match nul face à Montpellier (1-1), où sa titularisation conjointe avec Alexis Sanchez n’a pas pesé sur le jeu phocéen.

Conscients des problèmes d’adaptation de Vitinha et de la fin de contrat du Chilien, les dirigeants de l’ OM ne restent pas les bras croisés. Ils s’activent en coulisse pour attirer un nouveau renfort en attaque. Ces dernières semaines, les noms de Marcus Thuram (Borussia M'Gladbach) et Folarin Balogun (Stade de Reims) ont été évoqués. Mais c’est finalement du côté de l’Italie que la direction de l' OM pourrait trouver son bonheur.

OM Mercato : Marseille est dans la course pour Rasmus Hojlund

90min révèle en effet que l’ OM fait partie des clubs qui souhaitent s’attacher les services de la nouvelle sensation de l’Atalanta Bergame, Rasmus Hojlund. Le jeune avant-centre de 20 ans explose cette année avec le club italien. Auteur de 14 buts et 6 passes décisives en 34 rencontres cette saison, il s’est imposé comme l’un des joueurs les plus prometteurs à son poste. Son profil athlétique et ses performances attisent les convoitises.

La source assure que des émissaires de l’ OM auraient récemment supervisé la pépite danoise en vue d’un éventuel transfert. Toutefois, le club phocéen devra faire face à une concurrence très féroce sur cette piste offensive. La Juventus, Naples, Arsenal, Manchester United et Chelsea seraient aussi sur ses traces.

La Gazzetta dello Sport indiquait dernièrement que les Blues étaient prêts à débourser 68 millions d’euros pour tuer toute concurrence dans ce dossier. Ce montant n’est pas dans les cordes d’un club comme l’ OM. Les Marseillais semblent donc très mal embarqués sur la piste menant à Rasmus Hojlund. Même si Pablo Longoria a réussi à réaliser quelques miracles lors des mercatos précédents, le jeune attaquant d’Atalanta semble se diriger vers un cador européen, doté de ressources financières considérables.