Stade Rennais Mercato : Un défenseur central vers l'Angleterre !

Selon la presse d’outre-Manche, le club de West Ham en Premier League se serait positionné pour recruter le défenseur central marocain du Stade Rennais, Nayef Aguerd. Les tabloïds parleraient d’une offre émise par les Hammers, avoisinant les 16 millions de livres sterlings. Le défenseur de 1m90 sort d’une saison complète chez le club breton, avec 35 matchs disputés pour 3 réalisations. Nayef Aguerd débutera les classifications pour la Coupe du Monde en septembre avec le Maroc.

Il y a quelques jours, des discussions avaient été entamées par le club anglais de West Ham pour recruter le défenseur central marocain du SRFC, Nayef Aguerd. Selon le média Football Insider, les discussions se seraient accélérées et les Hammers comptent bien mettre les bouchés doubles pour recruter le joueur de 25 ans qu’ils supervisent depuis quelques mois. À West Ham, la situation est délicate pour le moment, le club serait sur le point de nommer Rob Newman, responsable du recrutement de Man City depuis 2008, en tant que nouveau directeur sportif.

En attendant, le co-président des Hammers, David Sullivan, se charge du recrutement du club et ferait de Nayef Aguerd sa priorité. Le montant exigé par le Stade Rennais serait de 18,5 millions d’euros (16 millions de livres sterlings), somme que serait prêt à mettre sur la table le club anglais.

Nayef Aguerd sort d'une très belle saison

Le marocain, titulaire en défense central au Stade Rennais, a disputé cette saison 35 rencontres de championnat pour sa première saison en Bretagne. À la fois grand (1m90) et technique, le défenseur aime toucher le ballon et délivrer des passes millimétrées dans des espaces restreints. Ses bonnes prestations aident le club à terminer dans le haut du classement (6e) cette saison, et à se qualifier pour la Ligue Europa Conférence. Recruté en 2020 au Dijon FCO, le joueur de 25 ans possède un profil moderne qui s’adapterait parfaitement à la Premier League.