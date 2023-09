Passé par le Stade Rennais de 2020 à 2022, un défenseur central est sur les tablettes de Liverpool et de Man City en vue de l'été prochain.

Mercato : Nayef Aguerd pisté par Manchester City et Liverpool

Le mercato estival a fermé ses portes depuis plus de dix jours, mais certains clubs travaillent déjà pour l'été prochain. Parmi eux, Manchester City et Liverpool, deux cadors du championnat d'Angleterre. Selon les informations révélées par The Sun ce lundi, les deux clubs seraient déjà déterminés à recruter Nayef Aguerd l'an prochain pour renforcer leur défense.

Jürgen Klopp en a fait une priorité, et veut donner un second souffle à sa charnière centrale, lui qui a déjà copieusement renforcé son milieu de terrain ces dernières semaines avec les arrivées de Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister ainsi que Ryan Gravenberch. Reste à savoir qui de Manchester City ou de Liverpool dégainera le premier pour le défenseur marocain.

Nayef Aguerd, révélation au Stade Rennais, confirmation à West Ham

Arrivé à Rennes en août 2020 contre un petit chèque de 6 millions d'euros, Nayef Aguerd n'a pas mis longtemps avant de s'imposer comme un taulier de l'effectif rouge et noir. Dès sa première saison, il dispute 45 matchs toutes compétitions confondues, et devient indispensable à la charnière centrale rennaise. Même son de cloche la saison suivante, avec 55 matchs disputés toutes compétitions confondues.

À l'été 2022, les prétendants se bousculent au portillon pour obtenir sa signature, et c'est finalement West Ham qui parvient à se l'offrir contre un montant de 35 millions d'euros. Malheureusement pour lui, ses débuts tournent très vite au cauchemar, et le défenseur marocain se blesse gravement à la cheville dès ses toutes premières minutes sous le maillot des Hammers. De retour un mois plus tard, Nayef Aguerd a confirmé les espoirs placés en lui, et est aujourd'hui le véritable patron de la défense de West Ham, club avec lequel il s'est offert la Conference League en juin dernier.