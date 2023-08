Tout s'accélère au Stade Rennais dans le sens des départs. Après Lovro Majer et Jérémy Doku, Arthur Theate pourrait lui aussi quitter le SRFC à une seule condition.

Mercato Stade Rennais : Le SRFC tient bien une offre de Leipzig

À une semaine de la fin du mercato estival, plusieurs départs pourraient être actés au Stade Rennais. Le défenseur central Arthur Theate fait partie des joueurs courtisés. Les dirigeants du SRFC tiennent bien entre leurs mains une offre de la part de Leipzig. Le club allemand aurait proposé un prêt avec option d'achat de 30 millions d'euros pour s'offrir l'international belge.

Le Stade Rennais ne serait pas forcément vendeur, ou bien à une seule condition : trouver son remplaçant avant la fin du mercato, a révélé François Rauzy dans le Space SRFC. Plusieurs pistes sont explorées par la cellule de recrutement. Elle s'intéresse de près au défenseur brésilien Morato, qui évolue à Benfica.

Une offre de 15 millions d'euros aurait été proposée par le Stade Rennais, avec possibilité d'ajouter 5 millions supplémentaires. Mais le club portugais risque de tiquer un peu, lui qui a déjà refusé une offre de 25 millions de la part de Fulham. Un retour de Nayef Aguerd, un an après son arrivée à West Ham, a aussi été envisagé par le Stade Rennais. Mais son coût dépasse le budget du club breton.

Matthis Abline file à Nantes, Flavien Tait vers la sortie

Hormis le dossier Arthur Theate qui agite la capitale bretonne, le Stade Rennais vient d'acter le départ de sa jeune promesse en attaque, Matthis Abline, qui rejoint le FC Nantes en prêt avec option d'achat légèrement supérieure à 6 millions d'euros, précise L'Équipe. Les deux clubs ont trouvé un accord ce jeudi. Lié au SRFC jusqu'en juin 2025, l'international Espoirs doit d'abord prolonger son contrat avant de rejoindre les Canaris.

Parmi les départs attendus en cette fin de mercato, Flavien Tait souhaite obtenir plus de temps de jeu et devrait en manquer cette saison avec la concurrence à son poste. Le Stade Rennais est d'accord pour lui offrir un bon de sortie, mais les courtisans ne se bousculent pas au portillon. La piste Montpellier a été évoquée début juillet, mais depuis plus de nouvelles. « Il aura peut-être des envies de départ. On sera complètement ouvert pour Flavien », avait confirmé Florian Maurice le 11 juillet dernier dans l’émission Pleine Lucarne. En cas de départ, le SRFC avance sur l’arrivée d’un milieu de terrain.