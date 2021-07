PSG Mercato : Alphonse Areola se dirige vers un nouveau prêt

Publié par Thomas le 09 juillet 2021 à 23:59

De retour au PSG après un prêt cette saison à Fulham en Premier League, le portier parisien, Alphonse Areola, pourrait retourner en Angleterre et s’envoler très prochainement pour West Ham. Le joueur de 28 ans, formé au Paris Saint-Germain, ne rentre plus dans les plans de Mauricio Pochetino, à un poste déjà bouché par Keylor Navas, et encore plus si Donnarumma était amené à rejoindre le club français. Selon Foot Mercato, West Ham serait en train de boucler un prêt avec option d’achat pour récupérer le joueur.

PSG Mercato : West Ham en passe de boucler un prêt pour Areola

Le Paris Saint-Germain réalise pour l’instant un début de mercato très prometteur avec la récente arrivée de Sergio Ramos, et la signature de Georginio Wijnaldum. Seul hic dans la balance, le club possède en son effectif pas moins de sept gardiens sous contrat. Une situation plus qu’inédite, d’autant que Gianluigi Donnarumma est pressenti pour arriver très prochainement au PSG. Parmi ces nombreux portiers sous contrat avec Paris, se trouve Alphonse Areola. Le club de West Ham se serait positionné pour récupérer l'ex-joueur de Villareal, qui retournerait en Angleterre après son prêt peu convaincant à Fulham. Le joueur sous contrat jusqu’en 2023 au PSG serait prêté pour la 6e fois. Le transfert devrait être officialisé très prochainement.

Alphonse Areola, souvent barré au PSG

Le gardien de 28 ans ne s’est jamais réellement imposé au Parc des Princes, et depuis ses débuts au club, il a très souvent été prêté (Lens, Bastia, Villareal, Real Madrid et Fulham). Si de 2017 à 2019, le joueur avait l’occasion de se montrer dans son club de cœur, après le départ de Kevin Trapp, Areola a longtemps peiné à convaincre les supporters et le club, qui se sont rabattus vers une autre alternative, qui s’est révélée beaucoup plus convaincante, le costaricien Keylor Navas, recruté en 2019.