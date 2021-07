Southampton Mercato : Une révélation pistée par la Roma et les Spurs

Publié par Thomas le 09 juillet 2021 à 18:50

Jannik Vestergaard est l’une des révélations de cet Euro 2020 avec le Danemark. Le défenseur central de 28 ans, qui évolue dans le club anglais de Southampton, attire l’attention de plusieurs clubs européens, notamment après ses performances remarquables ces dernières semaines, où sa sélection s’est hissée jusqu’en demi-finale (défaite mercredi contre l’Angleterre). Selon The Athletic, José Mourinho, nouveau coach de la Roma, aurait jeté son dévolu sur le Danois et aurait même demandé à ses dirigeants d’accélérer le processus pour le faire venir en Italie. Tottenham, ancien club de Mourinho, pourrait interférer dans les plans du portugais, en formulant une offre au défenseur central, afin de renforcer sa défense, priorité du mercato des Spurs.

Tottenham et l’AS Roma en lutte pour Vestergaard

Selon les tabloïds anglais, le défenseur central danois de Southampton, révélé aux yeux de l’Europe cet été, serait au centre d’une bataille entre le Tottenham de Nuno Santo et l’ AS Roma de José Mourinho. Les deux techniciens portugais aimeraient récupérer le joueur de 28 ans. Si le club du nord de Londres s’est ajouté à la liste des prétendants, c’est bien l’AS Roma du Special One, qui semble la plus à même de recruter Vestergaard. Le coach aurait même mis la pression à ses dirigeants pour accélérer les négociations et le faire venir en Italie. Seul hic, le joueur semblerait, selon les media anglais, vouloir rester en Premier League. De plus, Toby Alderweireld ayant informé Tottenham qu'il souhaitait partir, le joueur se verrait confier les clés de la défense des Spurs.

Le Danemark, victime de son succès à l'Euro

Les grandes compétitions sont souvent l’occasion pour des joueurs de se montrer aux yeux de tous à travers leurs sélections. Cette année, si l'Euro 2020 a été rempli de surprise, notamment en l’absence de l'équipe de France, du Portugal et de l'Allemagne en quart de finale, c’est bien le Danemark qui a fait parler de lui après son parcours remarquable jusqu’aux demi-finales. Hormis Vestergaard, de nombreux joueurs ont vu leur cote augmenter, comme le gardien Kasper Schmeichel, suivi par Chelsea et Man United, ou encore Joakim Maehle qui intéresse l’Angleterre.