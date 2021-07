AS Saint-Étienne : La vente de l'ASSE rapportée à 2022 ?

Publié par ALEXIS le 09 juillet 2021 à 23:06

La vente de l'ASSE pourrait ne pas se faire aussi rapidement que l'espèrent les supporters du club ligérien. Elle pourrait trainer jusqu'en 2022 à cause des dirigeants actuels.

Vente de l'ASSE : « Le processus de rachat bloqué par Caiazzo »

Roland Romeyer a fait un point sur le dossier de la vente de l’ ASSE lors de la nomination officielle de Jean-François Soucasse au poste de président exécutif du club ligérien. Il avait fait savoir que les actionnaires « poursuivent leurs investigations pour la recherche d’investisseurs crédibles et dotés d’une solidité financière conséquente », afin de permettre à leur club si cher « de franchir un nouveau palier ». L’ex-président du directoire avait assuré que lui et son associé Bernard Caïazzo, en étroite relation avec le cabinet KPMG, ont « la ferme volonté d’aboutir dans les meilleurs délais » à la vente de l’AS Saint-Étienne.

Cependant, l’Insider estime que le co-propriétaire du club stéphanois n’a pas dit toute la vérité sur la question de la vente des Verts. Il accuse ouvertement Bernard Caïazzo de torpiller le processus. « Le processus de rachat est bloqué par Bernard Caiazzo », a affirmé Mohamed Toubache-Ter sur son compte Twitter. Il révèle ensuite que le président du Conseil de surveillance de l’ ASSE « demande lundi une somme, puis mardi une autre somme, puis samedi encore une autre somme ». La source va même plus loin et traite le dirigeant stéphanois « d’égoïste ». « Au bout d’un moment, les gens ont une vie pro & de famille & ne vont pas dépendre de l’égoïsme crasse d’un homme », a-t-il glissé.

La vente de l'AS Saint-Étienne reportée à 2022

À cause de ce blocage, Mohamed Toubache-Ter n’est plus certain que la vente de l'ASSE se fera en 2021. « Si processus de rachat… il pourrait survenir la saison prochaine à moins qu’un autre dossier puisse surgir tout à coup […] », a-t-il annoncé. Pour rappel, Sainté a été mise en vente officiellement le 14 avril 2021. En mai 2018, la vente du club stéphanois avait échoué, après 10 jours de négociations exclusives avec le groupe américain Peak6.