Angers SCO Mercato : Transfert définitif d'Aït-Nouri à Wolverhampton

Publié par ALEXIS le 09 juillet 2021 à 21:50

Rayan Aït-Nouri ne reviendra pas à Angers SCO après une saison passée à Wolverhampton. Le club de Premier League a levé l’option d’achat assortie à son contrat de prêt. Il est donc désormais un joueur des Loups pour les cinq prochaines saisons.

Angers SCO : Rayan Aït-Nouri à Wolverhampton pour 5 ans

Dans les tuyaux depuis un moment, le transfert définitif de Rayan Aït-Nouri d’Angers SCO à Wolverhampton est maintenant officiel. Le joueur s’est engagé avec les Loups jusqu’au 30 juin 2026, soit pour 5 ans. Sur son site internet, le club de Premier League s’est réjoui du transfert du jeune défenseur, sur le long terme. « Nous pensons que Rayan est une excellente signature pour notre club. Il a prouvé la saison passée qu'il était un joueur très talentueux, avec un gros potentiel », ont déclaré les Wolves. À la suite de Wolverhampton, le SCO a confirmé le départ de l’arrière latéral gauche formé dans son académie de 2016 et 2018. « Rayan Aït Nouri est officiellement transféré à Wolverhampton ! Merci pour tout Rayan, nous te souhaitons le meilleur pour la suite de ta carrière », a écrit le Sporting Club de l’Ouest.

Onze millions d'euros dans les caisses du SCO

Rayan Aït Nouri (21 ans) a été prêté à Wolverhampton en octobre 2020, pour un an. Il a disputé 21matchs en championnat et a été titulaire 16 fois la saison dernière. Le Franco-Algérien a aussi pris part à 3 matches en FA Cup. Il a marqué un but et délivré une passe décisive. Au terme de l’exercice 2020-2021, il a satisfait les attentes des dirigeants britanniques, ce qui explique son transfert définitif au sein du club du comté des Midlands de l'Ouest. Selon le site spécialisé Tranfermarkt, l'indemnité du transfert du défenseur international Espoir Français (5 sélections) est estimée à 11 millions d'euros.