Avec la blessure longue durée de Nuno Mendes, le PSG prévoyait de recruter un nouveau latéral gauche cet hiver. Luis Enrique, l’entraîneur parisien, a tranché le sujet.

Mercato PSG : Le Paris SG va attendre le retour de Nuno Mendes

Pour combler l’incertitude autour de Nuno Mendes, blessé plusieurs mois et attendu dans le groupe de Luis Enrique en février 2024, le Paris Saint-Germain est régulièrement associé à plusieurs noms au poste de latéral gauche. Après Ferland Mendy (Real Madrid), Quentin Merlin (FC Nantes) et Théo Hernandez (AC Milan), le PSG serait désormais sur les traces de Rayan Aït-Nouri. Mais cet intérêt du club de la capitale pour le défenseur de Wolverhampton Wanderers a été rapidement démenti. Finalement, le recrutement d’un nouvel élément à ce poste ne serait plus à l’ordre du jour chez les Rouge et Bleu.

En effet, selon les informations relayées ce mardi par le quotidien L’Equipe, Luis Enrique n’aurait plus l’intention d’accueillir un arrière gauche cet hiver. L’entraîneur parisien pense que les retours de Presnel Kimpembe (décembre) et de Nuno Mendes (février) lui permettront d’avoir de solides arguments à faire valoir en défense jusqu’à la fin de la saison. Et les dernières prestations convaincantes de Nordi Mukiele à gauche, auraient également convaincu Luis Enrique qu’il n’a pas besoin d’un nouveau joueur à ce poste. Mais ce n’est pas tout.

Luis Campos ne recrutera pas au milieu de terrain

Avec la situation de Warren Zaïre-Emery, le Paris Saint-Germain songerait aussi à recruter un nouveau milieu de terrain pour renforcer l’équipe de Luis Enrique dans la seconde moitié de saison. Mais L’Équipe assure que ce scénario n’est désormais plus privilégié. Luis Campos et Luis Enrique « ne prévoient pas » de recruter dans l'entrejeu, estimant que le groupe est assez fourni alors que Zaïre-Emery fera son grand retour à la compétition après la trêve hivernale. Un gros coup d’arrêt dans des rumeurs entretenues encore ces derniers jours dans différents médias. Toutefois, un mauvais résultat contre Newcastle ce soir en Ligue des Champions pourrait aussi faire changer d’avis aux décideurs parisiens sur le mercato hivernal et la nécessité de recruter en janvier.