Barça Mercato: PSG, Man City, le prochain club de Griezmann connu

Publié par JEAN-LUC D le 10 juillet 2021 à 16:45

Antoine Griezmann ne sera pas retenu par le Barça en cas d'offre satisfaisante cet été. Le PSG et Manchester City se sont d'ores et déjà positionnés. Cependant, l’attaquant français sait où il veut jouer en cas de départ de la Catalogne.

Antoine Griezmann sacrifié pour Lionel Messi ?

D’après les révélations de la Cadena Cope, le FC Barcelone doit absolument renflouer ses caisses avec un montant de 200 millions d’euros pour boucler la prolongation de Lionel Messi. À en croire le média catalan, pour assumer le nouveau salaire de la star argentine, soit 50 millions d’euros annuels, une rémunération en baisse d’environ 10 millions de moins, la direction du club culé doit trouver cette somme puisque les Blaugranas ne pourront consacrer que 25% de cette somme au salaire de Messi.

Comme l’a confirmé à demi-mot Ronald Koeman, vendredi en conférence de presse, le FC Barcelone ne dira pas non à un transfert d’Antoine Griezmann si Joan Laporta recevait une belle somme d’argent cet été. Et d’après le média catalan Sport.es, le Paris Saint-Germain et Manchester City se sont d’ores et déjà positionnés pour tenter de récupérer l’international français de 30 ans.

À la recherche d’un attaquant pour compenser le départ de Sergio Aguero, l’entraîneur des Citizens Pep Guardiola a personnellement appelé le champion du monde 2018 pour le convaincre de le retrouver en Premier League. Alors que Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son bail qui expire dans un an, Leonardo, le directeur sportif du PSG, n’exclut pas de miser gros sur Grizou cet été en cas de départ de Mbappé. Cependant, l’avenir de Griezmann semble déjà tout tracé.

Mercato PSG : Retour à l’envoyeur pour Griezmann ?

En effet, selon le quotidien espagnol El Mundo Deportivo, Antoine Griezmann pourrait revenir à l’Atlético Madrid deux ans après avoir claqué la porte. Les dirigeants du FC Barcelone et leurs homologues de Madrid discutent en ce moment d’un possible échange entre le natif de Mâcon et le milieu de terrain espagnol Saul Niguez. Une solution qui pourrait faire l’affaire de tout le monde puisque Griezmann aimerait bien retourner « à la maison » et que Diego Simeone, l’entraîneur des Colchoneros, aimerait lui aussi retrouver son ancien buteur. Affaire à suivre donc…