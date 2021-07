OM Mercato : Coutinho, grosse annonce de l’Olympique de Marseille

Publié par JEAN-LUC D le 10 juillet 2021 à 14:10

Plus dans les plans des dirigeants du Barça, Philippe Coutinho est poussé vers la sortie durant ce mercato estival. À la recherche d’une star offensive, l’OM s’est déjà positionné selon plusieurs sources locales et étrangères. Le club marseillais a fait une clarification sur cette grosse rumeur.

Philippe Coutinho d’accord pour venir à l’OM

Contraint de dégraisser et de vendre massivement pour pouvoir boucler la prolongation de Lionel Messi et rester dans les clous de la réglementation sur le plafonnage de la masse salariale imposée par la Liga, le FC Barcelone tente de se débarrasser de Philippe Coutinho. Recruté à 160 millions d’euros il y a trois ans, le milieu de terrain offensif brésilien peut être aujourd’hui cédé en cas d’offre à 25 millions d’euros selon la presse barcelonaise.

Vendredi, le journaliste de L’Équipe Thibaut Vézirian a lâché une véritable bombe sur l’avenir de l’ancien meneur de jeu de Liverpool : Pablo Longoria négocie son transfert à l’OM avec l’aide de Puma, sponsor de l’Olympique de Marseille. « Coutinho, ça fait des semaines que les réunions s’enchainent entre le joueur et l’OM, il y en a eu au moins trois », lance le journaliste sportif qui assure que « Kia Joorabchian, son agent, l’un des 3 ou 4 plus importants du marché, discute directement avec l’OM. »

Sûr de sa source, Thibaut Vézirian lâche même les chiffres de ce qui devrait être le plus gros coup du président marseillais en révélant que « le FC Barcelone va libérer Coutinho, j’ai eu confirmation de ça par la boite de management de Kia Joorabchian. Il y a eu une proposition de prime de 10M€ à la signature, avec à la clé un salaire de 6M€ par an, deux à trois fois moins de ce qu’il touche au Barça. » Sorti des radars depuis son arrivée à Barcelone, le compatriote de Neymar « a besoin de se relancer », et a donc « envie de venir, et l’opération pourrait être facilitée par l’aide d’un sponsor », explique-t-il.

Pablo Longoria sidéré par la rumeur Coutinho

À Marseille, Pablo Longoria est totalement sidéré par l’assurance avec laquelle Thibaut Vézirian évoque une probable arrivée de Coutinho dans l’équipe olympienne selon un journaliste espagnol. En effet, Andrés Onrubia Ramos indique sur Twitter que les dirigeants de l’Olympique de Marseille sont étonnés de cette rumeur puisque l’international brésilien du FC Barcelone est tout simplement hors de prix pour les finances de l’OM. « L’intérêt de l’OM pour Coutinho est totalement faux. Au sein du club, ils rigolent même de cette information. Il n’ira pas à Marseille », révèle le jeune journaliste espagnol mordu de Ligue 1 et de football français.