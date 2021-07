PSG Mercato : Le président de la Liga lâche une bombe pour Messi

Publié par JEAN-LUC D le 08 juillet 2021 à 21:50

Annoncé dans le viseur du PSG, Lionel Messi pourrait bel et bien snober l'offre de prolongation au Barça. Javier Tebas, le président de la Liga espagnole, s'est prononcé sur l'avenir de l'attaquant du club Blaugrana.

Mercato PSG : Léo Messi, le Qatar ne lâche pas l'affaire

Après 21 ans passés en Catalogne, Lionel Messi, en fin de contrat, n'a pas trouvé d’accord avec le FC Barcelone. Depuis le 30 juin dernier, la star argentine de 33 ans est un joueur libre de s’engager avec le club de son choix. Même si le club Blaugrana tente encore de le convaincre de parapher un nouveau bail, le Paris Saint-Germain s’est positionné comme un candidat sérieux pour la signature du septuple Ballon d’Or.

Présent sur le plateau de l’émission El Chiringuito, Francisco Buyo, ancien gardien de but du Real Madrid et proche de l’Émir du Qatar, a fait une confidence sur les intentions du Paris SG sur ce dossier. Il explique notamment que le club Parisien a récemment contacté le père et agent de Léo Messi pour lui faire passer un message.

« Il y a quelques jours, quelqu’un au PSG a appelé et parlé au père de Messi. Ses propos c’est que si Barcelone ne règle pas ses problèmes financiers et ne peut pas offrir un contrat qui satisfasse Lionel, le PSG est là. “Quand tu veux, on en parle, on est disposés”, il lui a dit », confie le consultant pour les matches de championnat espagnol de football sur la chaîne Al Jazeera Sport.

De son côté, le média El Desmarque confirme les difficultés des dirigeants Catalans dans ce dossier et avoue que sans réduction drastique de la masse salariale, non seulement le Barça ne pourra pas retenir Lionel Messi, mais il ne pourra pas non plus enregistrer les quatre signatures déjà annoncées (Sergio Agüero, Memphis Depay, Éric Garcia et Emerson). Une situation compliquée que confirme aussi le patron du football espagnol.

Javier Tebas prévient le Barça pour Messi

Le sulfureux président de la Ligue espagnole de football a donné de la voix dans l’épineux dossier Lionel Messi. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Javier Tebas ne compte pas faire de faveur au FC Barcelone. Interrogé sur le plateau "d’El Chiringuito" de Jugones, le dirigeant a ouvertement reconnu qu’il y a des chances que la Pulga ne soit pas dans le groupe des Blaugranas la saison prochaine.

« Je ne sais pas si Messi débutera la Liga avec le Barça. S’il n’y a pas de départs, ce n’est pas possible », a déclaré Javier Tebas. Le PSG pourrait donc avoir une large ouverture pour aller récupérer le natif de Rosario d’ici le 30 août, date de la fin du mercato estival.