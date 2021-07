OL Mercato : Accord annoncé avec un portier international

Publié par Ange A. le 11 juillet 2021 à 08:41

L’Olympique Lyonnais pourrait boucler le transfert d’un nouveau gardien de but cet été. Aux derniers nouvelles, l’ OL serait tombé d’accord avec l’intéressé pour un contrat de 5 ans.

Un nouveau gardien de but bientôt à Lyon ?

Plutôt discret depuis l’ouverture du mercato estival, l’Olympique Lyonnais n’a enregistré que deux recrues. Damien Da Silva a rejoint Lyon gratuitement en provenance du Stade Rennais où son contrat expirait. En fin de contrat à Vasco de Gama, Henrique s’est également engagé avec l’ OL en tant que joueur libre. Après ces deux recrues, Lyon devrait encore enregistrer l’arrivée d’un renfort défensif. Un nouveau gardien de but pourrait en effet rejoindre les rangs des Gones cet été. Le nom d’André Onana revient avec insistance du côté du club rhodanien. Le portier de 25 ans n’a plus qu’un an de contrat avec l’Ajax Amsterdam. Il devrait quitter le club néerlandais cet été. Aux dernières nouvelles, l’évolution de ce dossier est positive.

Un accord entre l’ OL et Onana évoqué

L’Équipe assure en effet que l’Olympique Lyonnais est parvenu à trouver un accord avec André Onana. Le journal national croit savoir que l’ OL propose un contrat de 5 ans au portier camerounais (17 sélections). Reste maintenant à Juninho de convaincre son homologue Marc Overmars au sujet du montant de l’opération. Le directeur sportif lyonnais proposerait 5 millions d’euros pour enrôler le joueur passé par la Masia. L’Ajax Amsterdam attendrait pour sa part au moins 10 millions d’euros pour son portier. D’après la source, un terrain d’entente peut être trouvé à 6 millions d’euros avec plusieurs bonus inclus. En cas de transfert à Lyon, Onana ne devrait pas signer ses débuts avant le 4 novembre. Il est actuellement sous le coup d’une suspension de la FIFA après avoir été positif au contrôle anti-dopage. Chez les Gones, il retrouverait son compatriote Karl Toko Ekambi au club depuis janvier 2020.