Mercato OL : Anthony Lopes réagit à la rumeur André Onana

Publié par ALEXIS le 09 juillet 2021 à 19:45

En vacances prolongées après l’Euro 2020, Anthony Lopes est sorti du silence sur la rumeur d'une possible arrivée d’André Onana à l' OL. Le gardien de but est un ancien protégé de Peter Bosz de l’Ajax Amsterdam.

OL : Anthony Lopes balaie la rumeur André Onana

Gardien de but titulaire de l’ OL depuis la saison 2013-2014, Anthony Lopes pourrait se retrouver en concurrence avec un nouveau gardien de but la saison prochaine. La rumeur fait écho de l’arrivée d’André Onana à l'Olympique Lyonnais, selon la volonté du nouveau coach Peter Bosz. Une rumeur persistante qui a fait réagir le portier portugais. « Actuellement en vacances, je me concentre uniquement sur mon repos avant de reprendre avec le groupe le 19 juillet pour le stage en Espagne », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. « Merci d'en prendre note et d'arrêter les on-dit », a martelé Anthony Lopes pour finir.

Il faut rappeler que Mohamed Toubache-Ter a appris, mercredi, que la rumeur du mercato sur le poste de gardien de l’ OL « a secoué » Anthony Lopes. L’Insider avait même ajouté que le portier n°1 des Gones depuis 2013 « ne comprend pas ce désir (de Peter Bosz, ndlr) d’aller chercher un Goal ».

Le gardien de but de l'Ajax toujours suspendu

Le nouvel entraîneur de l’ OL, Peter Bosz, a eu André Onana (25 ans) sous ses ordres lors de la saison 2016-2017. Ce dentier n’a plus qu’un an de contrat (juin 2022) avec les Lanciers. Suspendu 9 mois par la FIFA pour dopage, l’international camerounais rejouera le 4 novembre 2021. Concernant les entraînements pour la préparation de la nouvelle saison 2021-2022, il les reprendra le 4 septembre, selon le délai fixé par l’instance du football mondial.