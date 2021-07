ASSE Mercato : Grand attaquant, Puel frappe un coup exceptionnel

Publié par JEAN-LUC D le 11 juillet 2021 à 10:15

À la recherche d’un serial buteur depuis plusieurs mois, Claude Puel et l’ ASSE touchent au but. Les Verts sont sur le point d’enregistrer une arrivée importante dans le Chaudron.

Accord avec Trabzonspor pour Caled Ekuban

L’AS Saint-Étienne veut absolument mettre la main sur un nouvel attaquant durant ce mercato estival. Avec les probables départs de Wahbi Khazri, Denis Bouanga et le retour de Anthony Modeste à Cologne, les dirigeants de l’ ASSE et leur entraîneur Claude Puel veulent renforcer le secteur offensif. Depuis plusieurs semaines, le nom de Caled Ekuban a été évoqué par la presse étrangère. Et samedi soir, le média turc Takvim a révélé que l’AS Saint-Étienne a bouclé le transfert de l’attaquant ghanéen.

Le club ligérien a trouvé un accord avec la direction de Trabzonspor pour un montant de 5 millions d’euros. Sous contrat jusqu’en juin 2022, le joueur de 27 ans a refusé de signer la prolongation proposée par le club stambouliote qui a donc pris la résolution de le placer sur le marché. Auteur de 10 buts en Süper Lig la saison dernière, l’international ghanéen devrait donc être la seconde recrue estivale de l’AS Saint-Étienne après le latéral droit tunisien Wajdi Kechidra, arrivé libre de l’Étoile Sportive du Sahel.

Mercato ASSE : Caled Ekuban attendu la semaine prochaine

Déjà d’accord contractuellement avec l’ASSE, Caled Ekuban est désormais attendu à Saint-Étienne afin de régler les derniers détails de son transfert, notamment passer la visite médicale préalable à la signature de son contrat. Une information confirmée par un autre quotidien turc, Miliyet, qui donne même une date pour l’officialisation de Caled Ekuban à l'AS Saint-Étienne.

« Ekuban, qui n'a pas signé de nouveau contrat à Trabzonspor, a exprimé son désir de quitter l'équipe et a accepté l'offre de Saint-Étienne. La star ghanéenne de Trabzonspor est largement d'accord avec l’ASSE. Le transfert de la star de 27 ans deviendra officiel la semaine prochaine », annonce Miliyet. Un joli coup pour Claude Puel et les Verts.