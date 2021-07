OM Mercato : PSG, Juve, Longoria frappe un coup extraordinaire !

Publié par JEAN-LUC D le 11 juillet 2021 à 11:45

Pablo Longoria et l' OM sont insaisissables durant ce mercato estival. En concurrence avec le PSG et la Juventus Turin, le président de l’Olympique de Marseille vient de frapper un exceptionnel coup pour l’équipe de Jorge Sampaoli.

Mercato OM : Pablo Longoria tient son grand attaquant

Après les arrivées Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cengiz Under et Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, William Saliba et Luan Peres sont attendus dans les prochains jours. Mais Pablo Longoria poursuit son chantier de renforcement de l’équipe de Jorge Sampaoli. Et aux dernières nouvelles, le président de l’Olympique de Marseille serait sur le point de régler la question du grand attaquant tant attendu. En effet, d’après les informations recueillies du journal L’Équipe, l’OM est parvenu à convaincre définitivement Arkadiusz Milik sur la solidité du projet olympien.

L’international polonais, prêté cette saison par le Napoli et annoncé sur le départ, a été également convaincu par le mercato que réalise Longoria. « Il est heureux à Marseille. Et il n’y a pour l’instant aucune possibilité qu’il quitte le club », a confié un membre de l’entourage de l’attaquant de 27 ans au quotidien sportif. Toujours selon la même source ni le Paris Saint-Germain ni la Juventus Turin n’ont fait d’offre concrète à Arkadiusz Milik. Une situation qui a décidé l’ancien buteur du Borussia Dortmund à poursuivre l’aventure avec l’ OM. D’ailleurs, il est désormais attendu à Marseille pour la présaison. Un dossier de moins à gérer pour Longoria qui garanti ainsi à l’OM de disposer d’un grand attaquant pour la saison prochaine.

La date du retour d’Arkadiusz Milik connue ?

Auteur de 10 buts en 16 rencontres toutes compétitions confondues, Arkadiusz Milik s’est rapidement imposé à l’Olympique de Marseille depuis son arrivée l’hiver dernier en provenance du Napoli. Blessé et absent de l’Euro 2020, le compatriote de Robert Lewandowski suit un protocole médical de reprise initié par le staff de l’équipe marseillaise selon le quotidien francilien. Selon son entourage, Arek Milik pourrait retrouver un bon état physique vers la fin du mois de juillet et être apte pour la reprise du championnat.