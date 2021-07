OM Mercato : Longoria en passe de boucler un nouveau départ !

Publié par Timothée Jean le 12 juillet 2021 à 11:45

Très actif sur le marché des transferts, Pablo Longoria compte désormais alléger l’effectif pléthorique de l’ OM. Le président phocéen est d’ailleurs en passe de boucler un nouveau départ afin de renflouer les caisses du club.

OM Mercato : Longoria entame l’opération dégraissage

L’Olympique de Marseille est l’un des clubs les plus actifs lors de ce mercato estival, notamment dans le sens des arrivées. En effet, le club olympien a déjà bouclé six nouveaux renforts. Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cenzig Ünder, Mattéo Guendouzi et Pau Lopez ont officiellement rejoint l’ OM. Mais avant de poursuivre son recrutement séduisant, l’ OM devrait vendre. Le président Pablo Longoria a déjà prévenu, pas moins de 14 joueurs devront quitter le navire olympien lors du mercato. Les noms de Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car sont cités parmi les potentiels partants. Et certains d’entre eux pourraient même partir dans les prochains jours. C’est notamment le cas de Lucas Perrin, en manque de temps de jeu à l’ OM.

Cité parmi les joueurs mis sur le marché des transferts par l'Olympique de Marseille, le défenseur central va bel et bien quitter la Canebière. Sous contrat jusqu’en 2023, le joueur de 22 ans n’a presque pas été utilisé la saison dernière par Jorge Sampaoli (4 matchs en Ligue 1, dont 3 comme titulaires). Mais alors qu’il était attendu chez le promu Clermont Foot, il y a eu un petit changement de programme !

Lucas Perrin en route pour Strasbourg ?

Annoncé comme le grand favori dans ce dossier, Clermont Foot va finalement se faire doubler par le Racing Club de Strasbourg Alsace. Léo Corcos, journaliste pour France Bleu Pays d'Auvergne, révèle en effet que le club entraîné par Julien Stéphan est sur le point de conclure le prêt de Lucas Perrin avec une option d'achat estimée à environ 1,5 million d’euros. Un départ non négligeable pour un OM en quête de liquidités. Le défenseur central marseillais pourrait poursuivre son aventure au RC Strasbourg s’il négocie bien sa première saison en Alsace.