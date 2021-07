OM mercato : Un gros chèque pour Boubacar Kamara ?

Publié par Gary SLM le 10 juillet 2021 à 22:51

L’ OM a dépensé beaucoup d’argent pour se renforcer ce mercato estival. Le transfert de Boubacar Kamara devrait lui permettre de soulager ses comptes.

Mercato OM : Des millions en vue pour le transfert de Boubacar Kamara

Boubacar Kamara a pratiquement déjà fait ses adieux aux supporters de l’ OM. Le jeune défenseur polyvalent du club phocéen est sur le départ depuis la fin de la saison. S'il devait partir en Italie, en Serie A, où des clubs (Milan AC, Lazio Rome) s'étaient signalés en fin de saison dernière, la tendance s'est depuis inversée. C'est désormais d'Angleterre que viennent les plus grosses rumeurs concernant son avenir. Newcastle United veut s'offrir le jeune défenseur central de l' Olympique de Marseille.

Selon le média britannique The Mirror, Pablo Longoria devrait recevoir une proposition de Newcastle United dans les prochains jours. Le patron de l'équipe Olympienne a beaucoup dépensé ces derniers temps. En plus de continuer les tractations pour le retour d' Arkadiusz Milik au club phocéen, le président Pablo Longoria a surtout déjà engagé Gerson (25M€), Mattéo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez après avoir payé 11 millions d’euros pour garder Leonardo Balerdi. Recevoir un chèque pour la sortie du jeune Boubacar Kamara ne devrait faire aucun mal au principal club de foot de la ville de Marseille.

Avec Luan Peres, l'Olympique de Marseille anticipe

L'offre de Newcastle avoisinerait les 17,5 millions d'euros, selon la source. Il faut noter que les dirigeants de l'Olympique de Marseille Football Club attendent 25 millions d'euros pour le départ du joueur. Sur ce point, le fort intérêt de Steve Bruce, entraîneur des Magpies, pour Kamara pourrait amener les dirigeants de l'équipe anglaise à faire des efforts supplémentaires pour contenter leurs homologues Marseillais.

Avec Luan Peres (Santos) qui se prépare à fouler la pelouse du stade Vélodrome dans les prochains jours, comme confirmé par La Provence, l' OM a déjà anticipé le départ de son défenseur de 21 ans. Avec un mercato estival qui bouge pratiquement en temps réel dans la cité phocéenne, tout peut s'accélérer pour Boubacar Kamara dans les heures qui suivent.