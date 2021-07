Atalanta Mercato : Le Barça et la Juve en lutte pour un latéral allemand

Publié par Thomas le 12 juillet 2021 à 11:18

Le latéral gauche allemand Robin Gosens, joueur de l’Atalanta Bergame en Italie, réalise une saison remarquable cette saison en Serie A et avec la National Mannschaft lors de l'Euro 2020. À un poste avec peu de prétendant en Europe, le joueur de 27 ans est courtisé par les plus grands clubs européens, notamment le Barça et la Juventus de Turin. Cependant, les deux cadors européens se retrouvent pour l’instant confrontés à un mur. En effet, le club de Bergame, connaissant la cote du latéral allemand après sa grande saison, exige une somme proche des 50 millions d’euros.

Le Barça et la Juve en course pour recruter la sensation Robin Gosens

Robin Gosens vient de réaliser une superbe saison. Le latéral gauche de l’Atalanta a confirmé son excellent état de forme cet été avec la sélection allemande, lors de l'Euro, où il a fait parti des meilleurs joueurs de son équipe, malgré une élimination prématurée dans la compétition (élimination en huitièmes). De ces très belles performances, ont émergé de nombreux clubs européens désireux de l'enrôler. Parmi eux, le Barça et la Juventus. Le club Blaugrana cherche, après le transfert de Junior Firpo à Leeds, une alternative à Jordi Alba. La Juve, elle aussi, voit en l’allemand un formidable remplaçant à Alex Sandro sur le flanc gauche.

L’Atalanta pose ses conditions pour son défenseur

Si l’intérêt du Barça et de la Juve pour Gosens est fort, les deux clubs se voient confrontés à un mur, selon le Corriere dello Sport. Le club italien « entamera les discussions uniquement à partir d’un offre de 50 millions d’euros ». Le joueur est lié au club italien jusqu’en 2023. Si les dirigeants Nerazzurri se montrent exigeants avec les prétendants à Gosens, c’est qu’ils savent que l’allemand ne restera surement pas à la fin de son contrat, et qu’ils ne pourront rivaliser avec les grosses écuries européennes.