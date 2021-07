PSG Mercato : Après Ramos, un autre coup encore plus médiatique ?

Publié par JEAN-LUC D le 13 juillet 2021 à 10:52

Après seize années passées au Real Madrid, Sergio Ramos vient de s’engager pour deux saisons au PSG, soit jusqu’en juin 2023. Pour Denis Balbir, ce gros coup de Nasser Al-Khelaïfi pourrait en réalité cacher un autre coup encore plus médiatique.

Sergio Ramos veut sa 5e LDC avec le PSG

En fin de contrat avec le Real Madrid, Sergio Ramos a refusé les offres de cadors anglais pour rejoindre l’équipe de Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain. Après avoir remporté quatre Ligues des Champions sous le maillot madrilène (2014, 2016, 2017 et 2018), l’emblématique défenseur central espagnol rêve désormais de soulever une cinquième avec le PSG.

« Ce que j’ai le plus remarqué dans ce club, c’est sa solidité, la soif de gagner que les joueurs ont (…) Ils ont déjà disputé la finale de la Ligue des champions, ils sont très proches de pouvoir la gagner et c’est quelque chose qui m’attire (…) Si je peux y contribuer, ce serait merveilleux pour moi. C’est un rêve de penser à gagner ma cinquième Ligue des champions et la première pour notre club », a confié le joueur de 35 ans sur PSG TV. D’ailleurs, il pourrait bien être suivi cet été par l’un de ses anciens partenaires madrilènes pour aider le PSG dans sa quête de première étoile continentale.

Sergio Ramos avant Cristiano Ronaldo ?

Surpris par le gros coup Sergio Ramos, Denis Balbir pense que le Paris Saint-Germain vise Cristiano Ronaldo en attirant son ancien coéquipier du Real Madrid. Pour le consultant de But Football Club, avec les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, le PSG vise une équipe galactique la saison prochaine dont le chaînon manquant ne peut être que l’attaquant de la Juventus de Turin.

« La semaine passée, le PSG a finalisé l'arrivée d'un grand nom du football : Sergio Ramos. En espérant qu'il ne s'agisse pas d'un coup marketing « à la Beckham ou à la Buffon ». Je pense que ce ne sera pas le cas », lance le journaliste sportif dans sa Chronique du lundi avant d’ajouter : « Après, je me demande aussi si cette arrivée n'est pas aussi liée à un autre coup encore plus médiatique qui pourrait intervenir d'ici à la fin du mois d'août : Cristiano Ronaldo. On connait la proximité entre les deux anciens leaders du Real Madrid. N'est-ce pas voulu de prendre Sergio Ramos pour aller plus loin avec CR7 ? Ce serait énorme, mais ça y ressemble un peu. »

Selon plusieurs médias étrangers et locaux, les dirigeants parisiens sont et bel et bien en contact avec Jorge Mendes, l’agent de la star portugaise. S’il venait à quitter la Juventus Turin cet été, Ronaldo ferait même du PSG une priorité dans ses choix.