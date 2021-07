PSG Mercato : Ramos a convaincu Cristiano Ronaldo, Paris en feu !

Publié par JEAN-LUC D le 09 juillet 2021 à 13:15

Après Sergio Ramos, le PSG va-t-il annoncer prochainement la venue de Cristiano Ronaldo ? La star portugaise de la Juventus de Turin y songe de plus en plus. Le club de la capitale aussi.

Cristiano Ronaldo et le PSG discutent d’un contrat

Comme promis par Nasser Al-Khelaïfi, le Paris Saint-Germain réalise un mercato estival des plus attractifs. Désireux d’améliorer son équipe pour la saison prochaine, le PSG a déjà enregistré les signatures de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Sergio Ramos et attend la fin de l’Euro 2020 pour officialiser celle de Gianluigi Donnarumma. L’ancien gardien de but de l’AC Milan ayant déjà passé sa visite médicale à Rome. Outre ces renforts d’envergure, le club parisien négocie également avec Paul Pogba.

D’après nos confrères de Foot Mercato, les positions des deux parties se rapprochent et un accord pourrait vite être trouvé. Qu’à cela ne tienne. Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo veulent une équipe galactique en vue de la prochaine Ligue des Champions. Le renforcement de l’effectif de Mauricio Pochettino va donc se poursuivre. Et une autre star mondiale pourrait prochainement débarquer dans la capitale française. En effet, d’après Foot Mercato, le contact est maintenu entre Leonardo et Jorge Mendes, l’agent de Cristiano Ronaldo.

Les deux hommes négocient notamment les modalités d’un contrat pour le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid. Toujours selon la même source, Ronaldo n’est pas insensible à une arrivée à Paris et trouve d’ailleurs l’option parisienne « très intéressante ». Surtout qu’il retrouverait d’anciens coéquipiers du Real Madrid.

Cristiano Ronaldo emballé par ses anciens coéquipiers de Madrid

Bien que la Juventus de Turin n’exclut pas la possibilité de le voir renouveler son bail qui expire dans un an, Cristiano Ronaldo pourrait finalement rejoindre le Paris Saint-Germain cet été. En effet, le média sportif révèle que la possibilité de retrouver ses anciens partenaires du Real Madrid au Paris Saint-Germain a énormément fait changer d’avis à Ronaldo concernant sa décision pour l’avenir.

Le site francilien explique que la présence de Sergio Ramos, Angel Di Maria, Keylor Navas et Achraf Hakimi a convaincu le quadruple Ballon d’Or que Paris peut être le meilleur endroit pour lui pour remporter une dernière Ligue des Champions avant la retraite. Sans compter ses excellentes relations avec Neymar, Kylian Mbappé et le milieu de Manchester United, Paul Pogba, annoncé proche du PSG. Sous contrat jusqu’en juin 2022, CR7 pourrait être l’autre grosse surprise du PSG.