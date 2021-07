OM Mercato : Pablo Longoria prépare de grosses ventes !

Publié par Timothée Jean le 13 juillet 2021 à 15:24

Très actif en matière de recrutement, l’ OM compte désormais réaliser un grand ménage au sein de son effectif cet été. Plusieurs ventes seraient d’ailleurs en très bonne voie afin de renflouer les caisses du club.

OM Mercato : Pablo Longoria veut récupérer des liquidités

C’est une certitude, l’Olympique de Marseille va apporter des retouches à son effectif lors ce mercato estival. Le président Pablo Longoria a déjà officialisé l’arrivée de six nouveaux renforts et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Deux recrues supplémentaires sont attendues à l’ OM dans les prochaines heures. Les défenseurs Luan Peres et William Saliba sont attendus à Marseille ce mardi.

Mais pour financer ces diverses opérations et faire de la place dans son effectif, l' OM devra réaliser un dégraissage d'envergure. Pablo Longoria l’a déjà prévenu, ce sont au total 14 joueurs qui devraient quitter le club cet été. Entre les joueurs à forte valeur marchande et ceux qui n'entrent pas dans les plans de Jorge Sampaoli, il y aura beaucoup de départs. Surveillé de très près par la DNCG, le club phocéen devra vendre s'il veut acheter. Plus question de prêter, les ventes seront privilégiées. L’Équipe révèle d’ailleurs que quatre ventes sont en bonne voie du côté de Marseille.

Boubacar Kamara finalement vendu cet été ?

Le quotidien sportif explique que le minot marseillais, Boubacar Kamara, pourrait prendre la porte de sortie. Très courtisé sur le marché des transferts, le milieu de terrain de 21 ans rebondirait en Premier League où Newcastle lui fait les yeux doux. La Lazio Rome, l’AC Milan, l’Inter Milan ou encore l’AS Monaca seraient également sur ses traces. L’ OM attendrait un montant de 30 M€ pour acter son départ.

Duje Caleta-Car pourrait également être cédé à West Ham, qui en fait une priorité pour renforcer sa défense. Comme révélé par la source, le défenseur croate ne sera pas retenu en cas d'offre satisfaisante. De retour à Marseille après un prêt intéressant au Hertha Berlin, Nemanja Radonjic est lui aussi susceptible de faire ses valises. Il est d’ailleurs pressenti pour rejoindre le Benfica qui aurait déjà transmis une offre à l’ OM pour son transfert. Décevant depuis la saison dernière, Dario Benedetto pourrait lui aussi voir son avenir le mener loin de Marseille. La direction phocéenne envisagerait de s'en débarrasser afin de libérer de la masse salariale. Pablo Longoria semble donc bien partie pour boucler de grosses ventes avec ses quatre joueurs.