OM Mercato : Longoria confirme un premier départ en défense !

13 juillet 2021

En conférence de presse ce mardi, Pablo Longoria a fait le point sur le mercato de l’ OM. Le président de l’Olympique de Marseille en a profité pour confirmer un départ en défense.

C'est un vaste chantier dans lequel s'est lancé Pablo Longoria. En effet, après avoir réussi un début de mercato impressionnant marqué par l'arrivée de six nouveaux renforts, le président de l' OM a entamé la seconde phase de son mercato, à savoir les ventes. Le club marseillais compte alléger son effectif pléthorique pour renflouer ses caisses, mais surtout pour faire de la place aux nouvelles recrues.

Et si l’OM s’apprête à accueillir Luan Peres et William Saliba, ces deux arrivées impliquent nécessairement un départ en défense. Et c’est bien Lucas Perrin qui sera la première victime de ce recrutement. Barré par une rude concurrence à l’ OM, le défenseur de 22 ans va défendre les couleurs du Racing Club de Strasbourg Alsace la saison prochaine. Le président Pablo Longoria a confirmé son départ en conférence de presse. « La conséquence directe des deux défenseurs qui arrivent est le départ de Lucas Perrin à Strasbourg. C’est un garçon formé au centre, je lui souhaite une très très bonne saison. C’est quelqu’un d’extraordinaire, qui aime beaucoup le club », a-t-il déclaré en marge de la présentation de Konrad de la Fuente et Leonardo Balerdi.

Longoria calme le jeu pour Duje Caleta-Car

Pur produit du club, Lucas Perrin va évoluer au RC Strasbourg sous la forme d’un prêt avec une option d'achat estimée à environ 1,5 M€. L’ OM pourrait également perdre son défenseur Duje Caleta-Car, très convoité en Premier League. Mais Pablo Longoria préfère jouer la carte de la prudence dans ce dossier. « Caleta-Car ? On peut dire que l’on a quatre défenseurs et demi parce que Luan Peres joue dans une défense à 3 ou latéral gauche. Numériquement, nous sommes dans le nombre que l’on voulait dans l’effectif. Ces arrivées n’impliquent pas nécessairement son départ », a confié le président marseillais. Après l’échec de son transfert à Liverpool en janvier dernier, Duje Caleta-Car conserve toujours une belle cote en Angleterre. West Ham s’activerait pour obtenir sa signature cet été.