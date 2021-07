OM Mercato : Coutinho à Marseille, une mauvaise nouvelle tombe

Publié par Timothée Jean le 14 juillet 2021 à 10:47

Poussé vers la sortie par le FC Barcelone, Philippe Coutinho est sur les tablettes de l’ OM qui pensait avoir une longueur d'avance dans le dossier. Mais le Mundo Deportivo ajoute une nouvelle information aujourd'hui qui ne devrait pas ravir les dirigeants marseillais.

OM Mercato : Coutinho, un deal impossible pour Marseille ?

Arrivé en janvier 2018 contre un chèque de 160 M€ pour la succession de Neymar parti au PSG, Philippe Coutinho n’est jamais parvenu à s’imposer au FC Barcelone. Malgré un prêt intéressant au Bayern Munich, le Brésilien est retombé dans ses travers en Catalogne, enchainant des prestations décevantes. Agacé par son faible rendement, le FC Barcelone a décidé de se débarrasser de lui lors de ce mercato estival. Cette décision du FC Barcelone n’est pas passée inaperçue en France.

Le journaliste de L’Équipe, Thibaut Vézirian, révélait récemment que les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont noué des contacts avec Philippe Coutinho afin de connaitre les conditions de son éventuel transfert. Cette approche marseillaise ne laisse pas insensible le joueur de 29 ans. En grande difficulté au FC Barcelone, l’international brésilien souhaite retrouver du temps de jeu et sait que cela passe certainement par un départ de la Catalogne. L’intérêt de l’OM pour un tel joueur a donc du sens.

Les dirigeants marseillais ont aussi entamé des discussions avec leurs homologues du FC Barcelone en vue de son transfert. Et avec l’aide du sponsor Puma, la venue du milieu offensif brésilien semblait en bonne voie. Sauf que le Mundo Deportivo apporte ce mercredi des informations contradictoires. Le quotidien catalan indique en effet qu’une arrivée de Philippe Coutinho à Marseille serait une mission « impossible » à boucler pour l’OM en raison de son coût trop élevé pour les finances du club phocéen.

Un salaire trop élévé pour Marseille

La source explique que le salaire du joueur de 29 ans est hors de portée de l’ OM, qui a déjà accueilli Matteo Guendouzi et Gerson cet été. Philippe Coutinho perçoit actuellement environ 23 M€ par an, soit un salaire trois fois plus élevé que celui de Dimitri Payet, le joueur le mieux payé de l'Olympique de Marseille. Au regard de tout ceci, le média catalan assure que le dossier Coutinho est impossible à mener à son terme pour les dirigeants de l’Olympique de Marseille. Pourtant, les dirigeants phocéens ne perdent pas espoir et poursuivent toujours les négociations avec le Barça en vue de sa signature.