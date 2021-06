OM Mercato : Payet sur le départ, un accord surprenant dévoilé

Publié par Timothée Jean le 18 juin 2021 à 11:50

De retour à l’ OM en janvier 2017, Dimitri Payet est aujourd’hui un véritable cadre au sein de l’effectif marseillais. Mais l’avenir du milieu de terrain tricolore pourrait réserver une énorme surprise cet été.

OM Mercato : Accord entre Dimitri Payet et un club turc ?

Désireux de renforcer au maximum son effectif lors de ce mercato estival, l’ OM surveille le marché et n’exclut pas de profiter d’une occasion pour mettre la main sur un renfort de taille. Le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, a la volonté de s’offrir un renfort offensif de taille pour compenser le départ de Florian Thauvin. Surtout, il sera nécessaire pour le boss de l’ OM de conserver les autres forces vives en attaque, à commencer par Arkadiusz Milik, en grande forme depuis son arrivée en janvier dernier. L’ OM pourrait cependant perdre l’un des hommes forts, Dimitri Payet, qui ne manque pas de touches du côté de la Turquie.

D’après les informations du média turc Sporx, l’international français se rapproche sérieusement du promu de Süper Lig, Adana Demirspor. La source explique que le Réunionnais se serait déjà mis d’accord avec le club turc pour un transfert estimé à environ 2 millions d’euros. Le capitaine marseillais pourrait ainsi quitter l’ OM après quatre ans de bons et loyaux services. Il ne resterait plus qu’au club turc de trouver un terrain d'entente avec la direction marseillaise pour son transfert. Sauf qu’un départ de Dimitri Payet semble improbable pour le moment.

Dimitri Payet, Marseillais à vie ?

Arrivé à l’ OM en provenance du LOSC lors de l’été 2013, Dimitri Payet avait pris la direction de la Premier League deux ans plus tard avant de revenir à Marseille en janvier 2017. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs marseillais, il a largement contribué à la qualification pour l'Europa League, avec 10 buts et 10 passes décisives en 44 rencontres, toutes compétitions confondues.

Âgé de 34 ans, le milieu offensif a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2024 avec l' OM, qui imagine même une reconversion au sein du club. Le Reunionnais semble donc bien parti pour terminer sa carrière à Marseille. « Dimitri est de plus en plus en forme, mentalement notamment, c'est le plus important. Il semble avoir compris le mode de jeu qu'on veut mettre en place, et c'est positif dans notre cheminement, pour se rapprocher des objectifs de ce projet. Dimitri est enthousiaste à ce sujet, on espère qu'il va se maintenir dans le temps », confiait Jorge Sampaoli, qui compte toujours s'appuyer sur son meneur de jeu pour la saison à venir.