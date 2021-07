Chelsea Mercato : Officiel, Olivier Giroud rejoint l'AC Milan !

Publié par Thomas le 15 juillet 2021 à 17:01

Si les négociations avançaient à grands pas, l’information est désormais officielle, l’attaquant de l’équipe de France, Olivier Giroud, s’engage en Serie A à l’AC Milan pour un contrat de deux saisons. Il quitte donc le Chelsea FC où il aura gagné cette saison la prestigieuse Ligue des Champions, et laisse le championnat anglais où l'ex-montpelliérain aura passé 9 saisons (Arsenal, Chelsea). Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, très au courant de l’actualité mercato en Italie, l’attaquant français de 34 ans arrive en Italie pour un montant d’un million d’euros plus un autre million en bonus.

C’est officiel, Olivier Giroud rejoint la Lombardie

Comme évoqué récemment, l’AC Milan s'intéressait fortement au Champion du Monde avec les Bleus et Champion d’Europe avec Chelsea. Si les négociations semblaient avancer vers la bonne voie, le principal détail à régler résidait dans le montant du transfert. L’attaquant français venait d’être prolongé d’un an par les Blues à la fin de la saison, le Milan AC voulait donc le recruter en dépensant le moins possible. Si la somme d’un million d’euros à longtemps été évoquée, celle-ci ne convenait pas aux attentes des dirigeants du club anglais qui en réclamaient plus. Au final, les deux entités sont parvenues à un accord d’un million plus un autre en bonus. Le joueur s’est engagé jusqu’à 2023 en Lombardie, l'information sera officialisée par le club lors de sa visite médicale demain.

« Olivier est un grand champion »

Interrogé sur la chaîne anglaise DAZN, le mythique défenseur italien de l’AC Milan, Paulo Maldini, aujourd’hui directeur technique du club s’était livré sur l’arrivée d’Olivier Giroud chez les Rossoneri ce mercredi. « Olivier Giroud arrivera demain et sera notre nouvelle recrue, Olivier est un grand champion, c'est un joueur fiable, c'est ce que nous recherchons. ». Le deuxième meilleur buteur de l’équipe de France arrive en Italie avec l’étiquette d’un joueur expérimenté dans l’équipe la plus jeune de Serie A.