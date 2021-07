PSG Mercato : Paris débarrassé d'un attaquant grâce à Emery ?

Publié par Ange A. le 16 juillet 2021 à 18:20

Ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, Unai Emery pourrait frapper un coup au PSG cet été. Le technicien espagnol, aujourd’hui sur le banc de Villarreal, souhaiterait enrôler un attaquant en instance de départ.

Le PSG bien aidé par Unai Emery cet été ?

Le Paris Saint-Germain doit désormais dégraisser avant de poursuivre son mercato estival. Le PSG s’est jusqu’ici offert des signatures de prestige et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Mais avant de poursuivre son recrutement, Leonardo doit réaliser quelques ventes afin de financer les prochaines arrivées à Paris. Dans ce sens, le directeur sportif parisien aurait déjà inscrit quelques noms sur la liste des départs cet été. Deux ans après sa venue dans la capitale, Pablo Sarabia est présenté comme un candidat au départ. Demi-finaliste de l’Euro 2020 avec l’Espagne, l’ailier de 29 ans a réalisé une belle compétition avec ses deux buts et deux passes décisives. Suffisant pour qu’il tape dans l’œil d’Unai Emery, le coach de Villarreal.

Un retour en Liga pour Pablo Sarabia

Selon les informations glanées par Parisfans, l’ancien coach du Paris Saint-Germain s’intéresse au profil de Pablo Sarabia. Lequel serait d’ailleurs enclin à quitter le PSG et privilégie un retour en Liga en cas de départ de Paris. Courtisé par le sous-marin jaune, récent vainqueur de la Ligue Europa, l’ailier espagnol (9 sélections, 3 buts) pourrait ainsi voir son vœu se réaliser cet été. Le natif de Madrid sort d’un décevant exercice avec le club de la capitale. Auteur de 7 buts et 4 passes décisives, il est loin du rendement affiché lors de sa première année avec les Rouge et Bleu : 14 réalisations et 8 passes décisives lors de la campagne 2019-2020. Selon le média pro-parisien, Villarreal serait disposé à mettre 17 millions d’euros pour libérer Sarabia de ses deux dernières années de contrat. Pour rappel, il avait été recruté à 18 millions d’euros en provenance du FC Séville en 2019.