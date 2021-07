Mercato OL : Arrivée d’Onana, un mauvais présage pour Lopes

Publié par ALEXIS le 16 juillet 2021 à 16:50

Peter Bosz, nouvel entraîneur de l’ OL, veut faire venir André Onana, son ancien protégé à l’Ajax Amsterdam. Et la possible arrivée du gardien de but camerounais n’est pas une bonne nouvelle pour Anthony Lopes, qui pourrait être poussé vers la porte de sortie.

OL : Anthony Lopes vers la sortie si Onana débarque ?

Longtemps gardien de but n°1 de l’ OL, Anthony Lopes (30 ans) pourrait avoir un sérieux concurrent pour le poste de titulaire. En effet, Peter Bosz travaille sur la venue d’André Onana (25 ans) à l’Olympique Lyonnais. Le nouveau coach des Gones aurait l’intention de faire passer le portier international camerounais devant le Portugais dès que le premier serait opérationnel.

Dans son analyse sur la situation qui pourrait prévaloir à l’ OL si Peter Bosz réussit à transférer André Onana, le journaliste Kévin Diaz estime qu’Anthony Lopes devrait ouvrir la porte de sortie. « Si André Onana vient à Lyon, pour moi, il n’y a pas photo avec Anthony Lopes. Je pense que ça peut même faire du bien à Anthony Lopes d’aller voir ailleurs, peut-être en cours ou en fin de saison », a-t-il commenté sur la chaîne L’Équipe. « Je pense que si Peter Bosz veut faire venir André Onana, ce n’est pas pour le mettre sur le banc de touche… », a souligné le confrère.

Lopes serait confronté « à un choix personnel » de Peter Bosz

Interrogé par la même source, l’ancien gardien de Jérôme Alonzo pense que le poste de n°1 d’Anthony Lopes serait forcément menacé, vu que c’est Peter Bosz qui souhaite l’arrivée d’André Onana. « Le gardien arrivant sera un choix personnel de Peter Bosz qui avait tout de suite demandé Onana. Donc Anthony Lopes va faire face à un choix personnel du coach. Je l’ai vécu (quand Mickaël Landreau est arrivé au PSG) et il n’y a pas moyen de t’en sortir », a-t-il analysé.

Jérôme Alonzo estime que le gardien de l’ OL devrait faire ses valises d’ici la fin de la saison 2021-2022, alors qu'il est sous contrat jusqu'en juin 2023. « Même lui le sait… 2022-2023, faut qu’il oublie. […] En termes de qualités de gardien de but et de références européennes, il part avec un temps de retard », a fait remarquer le consultant sportif. Il faut préciser qu’André Onana ne jouerait pas immédiatement s’il est recruté par l’ OL, car il est suspendu par la FIFA pour dopage, jusqu’au 4 novembre 2021. De plus, il va rejoindre la sélection du Cameroun lors de la CAN 2021, entre le 9 janvier et le 6 février 2022.