Atalanta Mercato : Tottenham, Man United, tous veulent Romero !

Publié par Thomas le 16 juillet 2021 à 17:50

Véritable sensation lors de la Copa América avec la sélection argentine, le défenseur central Cristian Romero est aujourd’hui sous le feu des projecteurs et courtisé par de grandes écuries européennes. Malgré quelques blessures qui ont par le passé porté préjudice à sa carrière, le joueur de 23 ans est au centre d’un lutte entre Manchester United et Tottenham, qui souhaitent s’attribuer les services du joueur. Élu meilleur défenseur de la saison 2020-2021 en Serie A, avec son club de l’Atalanta, Romero se trouve à la moitié de son prêt de deux ans, en provenance de la Juventus Turin. Le club de Bergame ne doutera pas une seule seconde à lever son option d’achat, et compte écouter les offres lui venant d’Angleterre.

Qui est Cristian Romero, le défenseur qui affole l’Angleterre

Tout juste auréolé d’un sacre de Champion d’Amérique du Sud avec l’Albiceleste, le défenseur central de l’Atalanta Cristian Romero est dans le viseur de plusieurs cadors européens, notamment de Premier League. Comme l’avance le tabloïd anglais The Sun, Manchester United et Tottenham entretiennent une lutte acharnée pour récupérer l’argentin de 23 ans. Le joueur sous contrat avec la Juventus, verrait son option d’achat levée avec l’Atalanta, et pourrait être vendu à un montant avoisinant les 40 millions d’euros. Si le Barça est aussi sur le coup, la somme exigée par Bergame aurait refroidit les Blaugranas, qui connaissent de sérieuses difficultés financières. Selon la presse anglaise, Manchester United serait le mieux positionné pour Romero, et pourrait l’associer en défense centrale à Raphaël Varane, tout proche des Red Devils.

Romero, un roc à Bergame élu meilleur défenseur de Serie A

Véritable pièce maîtresse de l’effectif Nerazzurri, Cristian Romero a disputé 42 rencontres cette saison, où il aura réalisé 3 buts et 5 passes décisives. Grand artisan de la troisième place de l’Atalanta en Serie A, synonyme de qualification en Ligue des Champions, l’argentin a été élu par le championnat italien comme meilleur défenseur de la saison.