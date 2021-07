ASSE Mercato : Un important départ bientôt officialisé

Publié par Ange A. le 17 juillet 2021 à 10:12

Après la confirmation du départ de Sergi Palencia, l’AS Saint-Étienne compte se séparer d’un de ses cadres. Un important départ de l’ ASSE sera annoncé dans les prochaines heures comme l’annonce But Football.

Un autre cadre vers la sortie à l’ ASSE

Dans un communiqué publié vendredi, l’AS Saint-Étienne a annoncé le départ de Sergi Palencia. Toujours pas dans les plans de Claude Puel, le latéral espagnol est de nouveau prêté avec option d’achat à Leganès. En fin de contrat dans un an, l’arrière droit de 25 ans est parti pour ne plus revenir à l’ ASSE. Ce départ confirmé, le club ligérien devrait en annoncer un autre dans les heures à venir. But assure en effet que l’annonce du départ de Jessy Moulin est imminente. Le portier de 35 ans ne cache plus ses envies de départ depuis la fin de saison dernière. Il souhaitait notamment rejoindre la Major League Soccer. Malgré quelques contacts en MLS, le portier stéphanois ne vivra pas le rêve américain dès cet été.

Jessy Moulin annoncé chez un promu

Selon le média en ligne, Jessy Moulin va s’engager avec l’ESTAC Troyes, champion de Ligue 2 BKT. Le portier de l’AS Saint-Étienne doit encore satisfaire à la traditionnelle visite médicale avant de rejoindre le club aubois. D’après la même source, le gardien de but va passer cette visite ce samedi avant de parapher son nouveau contrat avec le promu. Pour le site spécialisé, Moulin sera libéré de sa dernière année de contrat par l’ ASSE afin de s’engager librement avec Troyes. Il faut dire que son avenir stéphanois chez les Verts était compromis suite à l’éclosion d’Étienne Green en fin de saison. Un contrat de deux ans est évoqué avec le promu. Il pourrait être rejoint à Troyes par deux anciens cadres de Saint-Étienne. Les noms de Mathieu Debuchy et Romain Hamouma sont associés à l’ESTAC.