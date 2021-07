LOSC Mercato : Un international portugais s'éloigne de Lille

Publié par Ange A. le 18 juillet 2021 à 07:35

Champion de France, le Lille OSC souhaite renforcer son entrejeu suite au départ de Boubakary Soumaré transféré à Leicester City. Intéressé par un milieu portugais, le LOSC serait déjà largué sur cette piste aux dernières nouvelles.

Le LOSC vers une désillusion pour un milieu portugais

Avec son statut de champion de France, le Lille OSC se retrouve menacé cet été. Le club nordiste voit nombre de ses éléments courtisés sur le marché des transferts. Le club nordiste a déjà enregistré les départs de Mike Maignan et de Boubakary Soumaré. Auteur de prestations remarquées lors de l’Euro 2020, Renato Sanches pourrait aussi quitter le LOSC cet été. Raison pour laquelle la direction des Dogues veut anticiper son départ en prospectant sur le marché des transferts. Ces derniers jours, c’est le nom de son compatriote Gedson Fernandes qui est évoqué pour prendre la succession du Golden Boy 2016 à Lille. Mais le champion de France serait déjà en difficulté dans ce dossier.

Lille largué par un club turc pour Fernandes

Selon les informations de Nicolo Schira, Gedson Fernandes serait loin de rejoindre le Lille OSC. Le milieu de terrain de 22 ans se dirigerait de nouveau la Turquie. Il avait rejoint Galatasaray la saison dernière après un prêt non-concluant à Tottenham entre janvier 2020 à décembre. Au club stambouliote, il est parvenu à se relancer en retrouvant du temps de jeu et en enchaînant des prestations. Avec le club turc, le joueur encore sous contrat avec le Benfica Lisbonne, a notamment disputé 18 rencontres pour un but et trois passes décisives. Satisfait des performances de l’international portugais (2 sélections), Galatasaray souhaiterait un nouveau prêt du milieu lustanien. Pour le spécialiste du mercato italien, les négociations entre Benfica et Galatasaray sont déjà « avancées ». Une mauvaise nouvelle pour le LOSC qui devrait creuser une autre piste à ce poste.