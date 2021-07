OM Mercato : Une nouvelle signature prévue à Marseille ce lundi

Publié par JEAN-LUC D le 19 juillet 2021 à 10:45

Après huit recrues déjà enregistrées, l’ OM n’est toujours pas rassasié. Pablo Longoria, le président du club olympien, va même boucler une nouvelle signature ce lundi.

Pau Lopez a fait ses adieux aux supporters de la Roma

À la recherche d’un gardien de but capable de concurrencer ou remplacer Steve Mandanda, l’Olympique de Marseille a trouvé un accord avec l’AS Roma pour Pau Lopez. C’est un prêt payant compris entre 720 000 euros et 1,22 million d’euros. L’option d’achat négociée entre les deux clubs s’élève à 12 millions d’euros et deviendra automatique si l’ancien gardien du Betis Séville dispute au moins 20 matchs avec l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Avant de rejoindre la cité phocéenne, Pau Lopez a adressé un message d’adieux aux supporters de l’AS Roma.

« Chers supporters de l’AS Roma, comme vous le savez, la saison prochaine je serai prêté à l’Olympique de Marseille. Je tiens à remercier pour l’amour et le soutien que j’ai reçu de mes coéquipiers, du club et des supporters. Je comprends maintenant pourquoi ce club est si spécial. Merci beaucoup et bonne chance pour la saison à venir », a écrit le portier formé à l’Espanyol de Barcelone sur son compte Twitter. Après cet acte, le natif de Girona va désormais régler les derniers détails de sa nouvelle vie marseillaise.

Mercato OM : Pau Lopez va signer son contrat aujourd’hui

Jamais inquiété depuis son retour à Marseille en 2017, Steve Mandanda va faire face à une vraie concurrence la saison à venir. Après l’accord obtenu entre Pablo Longoria et la direction de l’AS Roma, Pau Lopez s’apprête à devenir officiellement un nouveau joueur de l’Olympique de Marseille. D’après les informations du journal La Provence, le gardien espagnol va parapher son bail avec l’OM ce lundi. Autorisé à rentrer à Rome pour soigner sa blessure à l’épaule, il est attendu à la Commanderie aujourd’hui afin de régler cette dernière étape de son transfert temporaire à Marseille. Il va en profiter pour faire connaissance avec le staff de Jorge Sampaoli et ses nouveaux coéquipiers. Pour rappel, Pau Lopez a déjà passé sa visite médicale avec l’ OM.