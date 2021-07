PSG Mercato : L'Atlético en pince pour un attaquant du PSG

Publié par Thomas le 19 juillet 2021 à 12:05

Si l’avenir de l’attaquant espagnol Pablo Sarabia semble chaque jour de plus en plus loin du Paris Saint-Germain, de nombreux prétendants se sont positionnés pour récupérer le joueur, qui a vu sa cote augmenter après son très bel Euro 2020 avec l’Espagne. Selon Mundo Deportivo, le PSG a pour objectif de vendre l'ex-sévillan, et deux clubs se seraient montrés très intéressés : l’Inter Milan et l’Atlético Madrid. Si le club italien a été le premier à se renseigner sur la situation de l’espagnol, ce sont bien les colchoneros qui semblent les plus à même de recruter Sarabia.

PSG Mercato : L’Atlético en pole position pour Sarabia

Si la Lazio Rome avait été évoquée comme possible future destination de l’attaquant, dans un troc avec le milieu Correa, finalement, il semblerait que les deux clubs se soient ravisés. Pour le club parisien, il n’existe d’autres possibilités que de procéder à la vente du joueur de 29 ans, dans le but de renflouer les caisses après les arrivées successives de Wijnaldum, Hakimi, Ramos et Donnarumma. Si les prétendants se montraient timides à la fin de la saison, la très belle performance de Pablo Sarabia lors de l'Euro cet été, a redoré la cote du joueur, qui voit deux écuries lutter pour le recruter.

Diego Simeone et ses dirigeants apprécient beaucoup le profil de ‘Pablito’ et se seraient positionnés pour le signer. Il y a deux semaines, on évoquait déjà l’intérêt des colchoneros pour Pablo Sarabia, le dossier aurait depuis, bien avancé, comme l’avance Mundo Deportivo. L’idée de retourner en Liga plairait à l’attaquant parisien, qui a souffert d'un manque de temps de jeu cette saison.

Une saison difficile au PSG

Arrivé lors de l’été 2019 au Paris Saint-Germain, Pablo Sarabia fait alors figure de révélation dans son club du FC Séville, où il fait partie des meilleurs passeurs de Liga. À un poste ultra-concurrentiel, l’attaquant espagnol réalise une première saison convaincante malgré un temps de jeu restreint. Cette année, l’espagnol a connu une saison en demi-teinte, avec l’arrivée de Mauricio Pochettino et n’aura marqué que 6 buts en 27 rencontres. Barré par Di Maria à Paris, le joueur se cherche ainsi une porte de sortie et pourrait rejoindre les rojiblancos dès la saison prochaine.