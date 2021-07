PSG Mercato : Donnarumma signe et annonce déjà la couleur à Navas

Publié par JEAN-LUC D le 14 juillet 2021 à 23:30

Auréolé de son titre de champion d’Europe avec l’Italie, Gianluigi Donnarumma vient de s’engager officiellement avec le PSG. Et l’ancien gardien de but de l’AC Milan annonce déjà la couleur à Keylor Navas concernant la concurrence dans les cages parisiennes.

Donnarumma s'engage avec le PSG jusqu'en 2026

En fin de contrat avec l’AC Milan, son club formateur, Gianluigi Donnarumma a rejoint officiellement le Paris Saint-Germain ce mercredi. Arrivé dans la capitale le même jour, l’international italien de 22 ans a signé un contrat de cinq ans, soit jusqu'en 2026, en faveur des Rouge et Bleu. Dans un communiqué publié sur son site officiel, le club parisien a annoncé la bonne nouvelle à ses supporters.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif de Gianluigi Donnarumma. Le gardien de but italien a signé un contrat de cinq ans et est lié au Club jusqu’au 30 juin 2026 », a écrit le PSG. Après Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Sergio Ramos, le Paris SG vient ainsi de boucler sa quatrième recrue de l’été. Élu « meilleur joueur de l’Euro 2020 », le jeune compatriote de Marco Verratti vient à Paris avec d’énormes ambitions.

Mercato PSG : Donnarumma dévoile ses objectifs à Paris

Formé à l’AC Milan depuis 2013, Gianluigi Donnarumma va découvrir sa première expérience à l’étranger en signant avec le Paris Saint-Germain. Considéré comme un futur crack à son poste, le successeur de Gianluigi Buffon dans les perches de la Squadra Azzura débarque à Paris avec l’ambition de disputer la Ligue des Champions et continuer à grandir en Ligue 1.

« La Champions League est une compétition très importante et qu'il me tient à coeur de disputer. J'ai essayé de la jouer pendant des années. Je n'ai pas réussi, et je suis impatient de la découvrir avec Paris. Mon objectif est de grandir de plus en plus en m'entraînant toujours au maximum et ne jamais me fixer de limites. J'ai accumulé une petite expérience ces dernières années. Je me sens prêt à relever ce nouveau défi important et magnifique. Je veux gagner autant que possible et donner de la joie aux supporters », a déclaré le nouveau protégé de Mauricio Pochettino après la signature de son contrat parisien. Keylor Navas est donc prévenu, Donnarumma ne vient pas pour visiter la Tour Eiffel.