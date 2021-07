PSG Mercato : Officiel, Joaquin Correa veut quitter la Lazio

Publié par JEAN-LUC D le 09 juillet 2021 à 17:45

Annoncé comme l’une des prochaines priorités du PSG, Joaquin Correa veut quitter la Lazio Rome durant ce mercato estival. Et c’est l’entraîneur du club italien en personne qui a livré cette information à la presse.

Sarri officialise les envies de départ de Joaquin Correa

Arrivé en août 2018 en provenance du FC Séville contre une enveloppe de 15,3 millions d’euros, Joaquin Correa ne compte pas faire de vieux os en Serie A. Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2023, l’attaquant de 26 ans a demandé un bon de sortie à la direction de la Lazio Rome. Présent en conférence de presse ce vendredi, le nouvel entraîneur des Biancazzurri, Maurizio Sarri, a confirmé les envies de départ de l’international argentin.

« Il pourrait être utilisé en tant qu’ailier s'il veut rester, mais il a déjà fait savoir qu'il voulait changer d’air. Toutefois, s’il songe finalement à rester avec nous, je serais l'homme le plus heureux de tous », a déclaré le coach italien. Cité comme une destination du joueur, formé à l’Estudiantes de La Plata (Argentine), le Paris Saint-Germain s’active pour boucler son arrivée, mais rien n’est encore gagné dans ce dossier.

Mercato PSG : Leonardo pousse pour Joaquin Correa

Après avoir enregistré les signatures de Georginio Wijnaldum (milieu de terrain), Achraf Hakimi (arrière droit) et Sergio Ramos (défenseur central), et attend celle déjà acquise du gardien de but italien, Gianluigi Donnarumma, Leonardo veut frapper un coup offensif. Le journaliste Abdellah Boulma confirme ce vendredi que la priorité à ce poste se nomme Joaquin Correa, derrière les noms ronflants comme Lionel Messi ou encore Cristiano Ronaldo.

D’ailleurs, le directeur sportif du PSG tente depuis plusieurs jours de parvenir à un accord avec son homologue de la Lazio Rome dans une opération incluant une somme d’argent et un joueur de l’effectif parisien. Les milieux de terrain offensifs Rafinha, Julian Draxler et Pablo Sarabia ont notamment été évoqués. Si le club romain refuse pour le moment ce deal proposé par Leonardo, la volonté de Correa de rejoindre le Paris Saint-Germain pourrait faire évoluer ce dossier dans les jours à venir.

« Leonardo pousse pour enrôler Joaquin Correa dont l’agent est très proche du DS. Devant la nécessité d’alléger l’effectif, Leonardo a proposé divers montages incluant joueur + somme d’argent pour faciliter la venue de l’international argentin désireux de rejoindre le PSG », explique Abdellah Boulma. Pour rappel, la Lazio Rome réclame 40 millions d’euros alors que le PSG est prêt à lâcher 20 millions d’euros plus un joueur.