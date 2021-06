OL : Aulas satisfait de Juninho même sans Ligue des champions

Publié par ALEXIS le 08 juin 2021 à 19:00

L’ OL ne jouera pas la Ligue des champions pour la deuxième fois consécutive sous l’ère Juninho. Malgré cela, Jean-Michel Aulas est satisfait du bilan du directeur sportif nommé en mai 2019.

OL : Aulas « a une totale confiance en Juninho »

L’ OL a terminé 4e de Ligue 1 et n’est pas qualifié pour la Ligue des champions 2021-2022. À l’issue de la saison 2019-2020, écourtée en raison de la pandémie de Covid-19, l’équipe de Rudi Garcia avait terminé à la 7e place. Cela va donc faire deux années de suite que l’Olympique Lyonnais sera absent de l’UEFA Champions League. Néanmoins, Jean-Michel Aulas juge « le bilan de Juninho positif. On a une totale confiance en Juninho. Il a le foot dans le cœur et doit savoir utiliser toutes les ressources du club pour trouver les solutions. Il a de grands pouvoirs pour mettre en œuvre nos idées. On travaille en permanence et on peut progresser, moi sur le plan du foot et lui sur le plan managérial […]. Et ce n’est pas un grain de sable qui va tout remettre en cause », a expliqué le président de l' OL, dans une interview à olympique-et-lyonnais.com.

Le Brésilien défendu pour Sylvinho et Rudi Garcia

Jean Michel Aulas est allé plus loin dans son soutien à Juninho. Il n’accable pas ce dernier dans les choix portés sur les deux derniers coachs qui ont échoué à Lyon. « Avec Sylvinho, ça n’a pas collé, mais Juninho est un garçon intelligent. Le choix Rudi Garcia s’est inscrit dans un choix de mois d'octobre, avec des entraîneurs disponibles. C’était le choix le plus raisonné et le plus ambitieux aussi. On va en demi-finale de Ligue des Champions 2020. On est aussi champion d’automne. Sur l’effectif et avec les choix de Rudi et de Juni, on n'était pas loin quand même », a justifié le patron du club rhodanien.